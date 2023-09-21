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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/مستشار-لدى-البنتاغون-بايدن-يتبع-أوامر-الآخرين-فقط-1081272116.html
مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط
مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يتخذ قرارات مستقلة. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T15:38+0000
2023-09-21T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض هو المسؤول حقا هنا. أعتقد أنه يفعل ما يطلب منه".وحث ماكغريغور أولئك الذين يوجهون تعليمات لبايدن على إدراك أنه كلما طال أمد الصراع الروسي - الأوكراني، أصبح أكثر خطورة، بحسب قوله.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا بأن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، وتؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وقد أعربت روسيا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط

15:38 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 21.09.2023)
© AFP 2023 / ROBYN BECKالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يتخذ قرارات مستقلة.
وقال ماكغريغورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض هو المسؤول حقا هنا. أعتقد أنه يفعل ما يطلب منه".
وحث ماكغريغور أولئك الذين يوجهون تعليمات لبايدن على إدراك أنه كلما طال أمد الصراع الروسي - الأوكراني، أصبح أكثر خطورة، بحسب قوله.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون: "الهجوم الأوكراني المضاد" فشل تماما
15 سبتمبر, 04:00 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.
لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا بأن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، وتؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وقد أعربت روسيا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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