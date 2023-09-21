https://sputnikarabic.ae/20230921/مستشار-لدى-البنتاغون-بايدن-يتبع-أوامر-الآخرين-فقط-1081272116.html
مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط
مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يتخذ قرارات مستقلة. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T15:38+0000
2023-09-21T15:38+0000
2023-09-21T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض هو المسؤول حقا هنا. أعتقد أنه يفعل ما يطلب منه".وحث ماكغريغور أولئك الذين يوجهون تعليمات لبايدن على إدراك أنه كلما طال أمد الصراع الروسي - الأوكراني، أصبح أكثر خطورة، بحسب قوله.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا بأن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، وتؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وقد أعربت روسيا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
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روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون: بايدن يتبع أوامر الآخرين فقط
15:38 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يتخذ قرارات مستقلة.
وقال ماكغريغورفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب"
: "لا أعتقد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض هو المسؤول حقا هنا. أعتقد أنه يفعل ما يطلب منه".
وحث ماكغريغور أولئك الذين يوجهون تعليمات لبايدن على إدراك أنه كلما طال أمد الصراع الروسي - الأوكراني، أصبح أكثر خطورة، بحسب قوله.
لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا بأن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، وتؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وقد أعربت روسيا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.