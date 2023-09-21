https://sputnikarabic.ae/20230921/مشاهد-لتدريبات-القوات-الصاروخية-باستخدام-منظومة-الصواريخ-يارس-فيديو-1081258457.html
مشاهد لتدريبات القوات الصاروخية باستخدام منظومة الصواريخ "يارس"... فيديو
مشاهد لتدريبات القوات الصاروخية باستخدام منظومة الصواريخ "يارس"... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 3 آلاف عسكري من قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 300 قطعة من المعدات يشاركون في تدريبات واسعة النطاق للقيادة والأركان مع... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T09:35+0000
2023-09-21T09:35+0000
2023-09-21T09:35+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104096/32/1040963239_0:135:4904:2894_1920x0_80_0_0_4826146f7b86b8fbec37892177b7717c.jpg
ويتدرب طاقم الصواريخ على التأهب لأعلى مستويات الاستعداد القتالي والمناورة على طرق الدوريات القتالية ومواجهة التشكيلات التخريبية، وأداء مهام التدريب القتالي في ظروف التشويش الإلكتروني النشط والأعمال المكثفة للمخربين في المناطق التي تنتشر فيها القوات.تعمل أفواج الصواريخ المجهزة بأنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة "يارس"، على تغيير مواقعها الميدانية بشكل نشط. وفي الوقت نفسه، يقومون باستكشاف مناطق جديدة للدوريات القتالية. يتم إخفاء المواقع الميدانية لنظام الصواريخ "يارس" بشكل موثوق في أعماق روسيا، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن نشر منصات الإطلاق في أي مكان تقريبًا في البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104096/32/1040963239_432:0:4472:3030_1920x0_80_0_0_f11180b895320ce6bfeb51d506035550.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مشاهد لتدريبات القوات الصاروخية باستخدام منظومة الصواريخ "يارس"... فيديو
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 3 آلاف عسكري من قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 300 قطعة من المعدات يشاركون في تدريبات واسعة النطاق للقيادة والأركان مع تشكيل صواريخ تاغيل.
ويتدرب طاقم الصواريخ على التأهب لأعلى مستويات الاستعداد القتالي والمناورة على طرق الدوريات القتالية ومواجهة التشكيلات التخريبية، وأداء مهام التدريب القتالي في ظروف التشويش الإلكتروني النشط والأعمال المكثفة للمخربين في المناطق التي تنتشر فيها القوات.
تعمل أفواج الصواريخ المجهزة بأنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة "يارس"، على تغيير مواقعها الميدانية بشكل نشط. وفي الوقت نفسه، يقومون باستكشاف مناطق جديدة للدوريات القتالية. يتم إخفاء المواقع الميدانية لنظام الصواريخ "يارس" بشكل موثوق في أعماق روسيا، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن نشر منصات الإطلاق في أي مكان تقريبًا في البلاد.