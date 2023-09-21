https://sputnikarabic.ae/20230921/هل-تستخدم-واشنطن-محافظة-دير-الزور-السورية-لتنشيط-خلايا-داعش-مجددا؟-1081270589.html
هل تستخدم واشنطن محافظة دير الزور السورية لتنشيط خلايا "داعش" الإرهابية مجددا؟
هل تستخدم واشنطن محافظة دير الزور السورية لتنشيط خلايا "داعش" الإرهابية مجددا؟
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن نزوح أكثر من 6500 أسرة جراء الاشتباكات المسلحة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وتقرير تاريخي عن مدينة دير... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T14:54+0000
2023-09-21T14:54+0000
2023-09-21T15:23+0000
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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هل تستخدم واشنطن منطقة دير الزور لتنشيط خلايا "داعش" مجددا
هل تستخدم واشنطن منطقة دير الزور لتنشيط خلايا "داعش" مجددا
استمرت المناوشات الداخلية المسلحة بين الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا، للأسبوع الثالث على التوالي هذا الشهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بلغ عددهم حسب منظمة الأمم المتحدة 96 قتيلا وأصيب 106 آخرون، ونزوح أكثر من 6500 أسرة.عن هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي المختص في الشأن السياسي السوري، الأستاذ وائل الأمين، لبرنامج "صدى الحياة":
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, аудио
صدى الحياة, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, аудио
هل تستخدم واشنطن محافظة دير الزور السورية لتنشيط خلايا "داعش" الإرهابية مجددا؟
14:54 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن نزوح أكثر من 6500 أسرة جراء الاشتباكات المسلحة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وتقرير تاريخي عن مدينة دير الزور.
استمرت المناوشات الداخلية المسلحة بين الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا، للأسبوع الثالث على التوالي هذا الشهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بلغ عددهم حسب منظمة الأمم المتحدة 96 قتيلا وأصيب 106 آخرون، ونزوح أكثر من 6500 أسرة.
عن هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي المختص في الشأن السياسي السوري، الأستاذ وائل الأمين، لبرنامج "صدى الحياة":
إن كل منطقة لا تسيطر عليها الدولة السورية هي منطقة خصبة للقوات الأمريكية لزيادة التوترات وإعادة تجميع الإرهاب، الذي يتبنى عقائدية وأفكارا قومية، والكثير من التنظيمات خاصة أنها كانت تنشط فيها خلايا "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وأمريكا تسعى لتجميع أكبر قدر منهم وزجهم للقتال، وهي تحارب القواعد السورية والروسية كذلك.