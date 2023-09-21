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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-روسيا-ما-زالت-قوية-رغم-العقوبات-1081250948.html
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T01:12+0000
2023-09-21T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك.وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات الروسية العراقية لها تاريخ طويل وكانت على مستوى جيد دائما، لكن الحرب في أوكرانيا أثرت على البيئة السياسية برمتها، وكما هو معروف تم فرض عقوبات على روسيا، ومع ذلك لا تزال العلاقات قوية".وردا على سؤال حول المواضيع التي سيتطرق إليها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حسين إن السوداني يعتزم التطرق إلى الأوضاع الداخلية في العراق، والتركيز على قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/البديل-الثوري-للتغيير-في-العراق-يتضامن-مع-روسيا-ويدين-التمرد-المسلح-بأشد-العبارات-1078464627.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات

01:12 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك.وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات الروسية العراقية لها تاريخ طويل وكانت على مستوى جيد دائما، لكن الحرب في أوكرانيا أثرت على البيئة السياسية برمتها، وكما هو معروف تم فرض عقوبات على روسيا، ومع ذلك لا تزال العلاقات قوية".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
"البديل الثوري للتغيير" في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات
25 يونيو, 01:13 GMT
وردا على سؤال حول المواضيع التي سيتطرق إليها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حسين إن السوداني يعتزم التطرق إلى الأوضاع الداخلية في العراق، والتركيز على قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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