https://sputnikarabic.ae/20230921/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-روسيا-ما-زالت-قوية-رغم-العقوبات-1081250948.html
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T01:12+0000
2023-09-21T01:12+0000
2023-09-21T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073588297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23fe162a3a5d8404abd491f78bcd51f7.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك.وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات الروسية العراقية لها تاريخ طويل وكانت على مستوى جيد دائما، لكن الحرب في أوكرانيا أثرت على البيئة السياسية برمتها، وكما هو معروف تم فرض عقوبات على روسيا، ومع ذلك لا تزال العلاقات قوية".وردا على سؤال حول المواضيع التي سيتطرق إليها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حسين إن السوداني يعتزم التطرق إلى الأوضاع الداخلية في العراق، والتركيز على قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/البديل-الثوري-للتغيير-في-العراق-يتضامن-مع-روسيا-ويدين-التمرد-المسلح-بأشد-العبارات-1078464627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073588297_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_5ae85c8954506c95c254a0b925a98180.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا ما زالت قوية، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
.وقال حسين في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات الروسية العراقية لها تاريخ طويل وكانت على مستوى جيد دائما، لكن الحرب في أوكرانيا أثرت على البيئة السياسية برمتها، وكما هو معروف تم فرض عقوبات على روسيا، ومع ذلك لا تزال العلاقات قوية".
وردا على سؤال حول المواضيع التي سيتطرق إليها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حسين إن السوداني يعتزم التطرق إلى الأوضاع الداخلية في العراق، والتركيز على قضايا الأمن الإقليمي والدولي.