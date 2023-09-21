https://sputnikarabic.ae/20230921/ولي-العهد-السعودي-بريكس-ليس-مجموعة-ضد-الغرب-ونرحب-بدعوة-الانضمام-لها-1081267396.html

ولي العهد السعودي: "بريكس" ليس مجموعة ضد الغرب ونرحب بدعوة الانضمام لها

ولي العهد السعودي: "بريكس" ليس مجموعة ضد الغرب ونرحب بدعوة الانضمام لها

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن مجموعة "بريكس" ليست كتلة تشكلت ضد أمريكا ‏والدول الغربية الأخرى.‏ 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T13:26+0000

2023-09-21T13:26+0000

2023-09-21T13:26+0000

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وقال ابن سلمان في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء: "لا، إن مجموعة "بريكس" لا تتعلق بالتحالفات السياسية، إذا واصلنا عقدا من الزمن دون أن نكون جزءا من مجموعة داخل "مجموعة العشرين"، فقد يخلق ذلك عقبات أمامنا اقتصاديا، لذا فإن "بريكس" لديها خيارات، وهم يدعوننا للانضمام لها ونحن نرحب بذلك، و"بريكس" ليست مجموعة ضد أمريكا أو الغرب".وتمثل كتلة "بريكس"، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 40% من سكان العالم.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تلقت دعوة، إلى جانب إيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، للانضمام إلى الكتلة، في قمة "بريكس"، التي انعقدت في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي.وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن "إجمالي 23 رئيس أعربوا عن رغبة دولهم في الانضمام إلى رابطة "بريكس"، من خلال تقديمهم طلبات رسمية".وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أعلن خلال اجتماع قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، الشهر الماضي، أن "المملكة العربية السعودية، تتطلع إلى عقد اجتماع مشترك مع دول "بريكس" لبحث سبل التعاون".وقال ابن فرحان إن "المملكة تقيم علاقات استراتيجية مع دول الـ"بريكس"، ونحن في المملكة نتطلع إلى عقد اجتماع عام مع دول الـ"بريكس" لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات".وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تتمتع بفرص اقتصادية واعدة، وهي الشريك التجاري الرائد لمجموعة الـ"بريكس" بين دول الشرق الأوسط".و"بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

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