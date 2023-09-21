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القوات الروسية تدمر منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخبارات أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/-البنتاغون-يصف-أوكرانيا-بمختبر-لدراسة-الابتكارات-العسكرية-1081260759.html
البنتاغون يصف أوكرانيا بمختبر لدراسة الابتكارات العسكرية
البنتاغون يصف أوكرانيا بمختبر لدراسة الابتكارات العسكرية
صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الاستراتيجية والتخطيط ، مارا كارلين، أن أوكرانيا أصبحت مختبرا للمتخصصين العسكريين. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T11:40+0000
2023-09-21T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت كارلين في جامعة رونالد ريغان: "هناك أشياء تتعلمها حتما أثناء القتال. لقد رأينا هذا عندما كانت قواتنا في العراق وأفغانستان. ظهرت الكثير من الابتكارات... تم تطبيقها في ساحة المعركة واكتشفت التغييرات التي يجب إجراؤها".وأضافت: "هذه الدورة مهمة للغاية ومن الواضح أن أوكرانيا هي مختبر لدراسة الابتكارات العسكرية".وفقا لكارلين، فإنه يتم اختبار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصراع بأوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230921/فنلندا-قد-تسلم-أوكرانيا-طائرة-مسيرة-مزودة-بقذائف-متشظية-لتعويض-النقص-1081257755.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

البنتاغون يصف أوكرانيا بمختبر لدراسة الابتكارات العسكرية

11:40 GMT 21.09.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
CC0 / pixabay.com /
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صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الاستراتيجية والتخطيط ، مارا كارلين، أن أوكرانيا أصبحت مختبرا للمتخصصين العسكريين.
وقالت كارلين في جامعة رونالد ريغان: "هناك أشياء تتعلمها حتما أثناء القتال. لقد رأينا هذا عندما كانت قواتنا في العراق وأفغانستان. ظهرت الكثير من الابتكارات... تم تطبيقها في ساحة المعركة واكتشفت التغييرات التي يجب إجراؤها".
وأضافت: "هذه الدورة مهمة للغاية ومن الواضح أن أوكرانيا هي مختبر لدراسة الابتكارات العسكرية".
وفقا لكارلين، فإنه يتم اختبار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصراع بأوكرانيا
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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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