https://sputnikarabic.ae/20230922/أسطول-البحر-الأسود-يتعرض-لضربة-صاروخية--عاجل-1081288389.html
مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T10:30+0000
2023-09-22T10:30+0000
2023-09-22T11:20+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلطات-دونيتسك-كييف-تهاجم-القرم-وسيفاستوبول-يوميا-لكن-دون-جدوى-1080981376.html
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روسيا, رصد عسكري
مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
10:30 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.
وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".
وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".
ويتخذ رجال الإطفاء كافة الإجراءات لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن ويواصلون حشد قواتهم ومواردهم.
وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".
وأعلن الحاكم بعد ذلك انتهاء التهديد الصاروخي
والجوي في سيفاستوبول، لكنه طلب عدم التجول في مركز المدينة.