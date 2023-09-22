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مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T10:30+0000
2023-09-22T11:20+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلطات-دونيتسك-كييف-تهاجم-القرم-وسيفاستوبول-يوميا-لكن-دون-جدوى-1080981376.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية

10:30 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.
وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".
وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".

ويتخذ رجال الإطفاء كافة الإجراءات لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن ويواصلون حشد قواتهم ومواردهم.

جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: كييف تهاجم القرم وسيفاستوبول يوميا لكن دون جدوى
13 سبتمبر, 05:03 GMT
وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".
وأعلن الحاكم بعد ذلك انتهاء التهديد الصاروخي والجوي في سيفاستوبول، لكنه طلب عدم التجول في مركز المدينة.
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