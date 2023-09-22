https://sputnikarabic.ae/20230922/أسطول-البحر-الأسود-يتعرض-لضربة-صاروخية--عاجل-1081288389.html

مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية

مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية

أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T10:30+0000

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روسيا

رصد عسكري

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وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".

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روسيا, رصد عسكري