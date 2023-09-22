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https://sputnikarabic.ae/20230922/أكبر-منتجي-التمور-في-العالم-1081290413.html
أكبر منتجي التمور في العالم
أكبر منتجي التمور في العالم
وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تم إنتاج 9.8 مليون طن من التمور في جميع أنحاء العالم في عام 2021. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T12:25+0000
2023-09-22T12:31+0000
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وتصدرت مصر قائمة أكبر منتجي التمور في العالم، حيث أنتجت نحو 1.7 مليون طن من التمور في عام 2021. وتأتي السعودية في المركز الثاني بـ 1.6 مليون طن من التمور، تليها إيران بـ 1.3 مليون طن في المركز الثالث.تعرف على أكبر منتجي التمور في العالم وحقائق تاريخية مثيرة للاهتمام من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

أكبر منتجي التمور في العالم

12:25 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 22.09.2023)
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وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تم إنتاج 9.8 مليون طن من التمور في جميع أنحاء العالم في عام 2021.
وتصدرت مصر قائمة أكبر منتجي التمور في العالم، حيث أنتجت نحو 1.7 مليون طن من التمور في عام 2021. وتأتي السعودية في المركز الثاني بـ 1.6 مليون طن من التمور، تليها إيران بـ 1.3 مليون طن في المركز الثالث.
تعرف على أكبر منتجي التمور في العالم وحقائق تاريخية مثيرة للاهتمام من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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