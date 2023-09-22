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إسرائيل تقصف قطاع غزة بعد وقت قصير من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

إسرائيل تقصف قطاع غزة بعد وقت قصير من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أهدافا في قطاع غزة، بعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T16:42+0000

2023-09-22T16:42+0000

2023-09-22T16:42+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن قطاع غزة، مزيد من التفاصيل لاحقا".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "هاجم الجيش الإسرائيلي، موقعا عسكريا خاليا لـ"حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة واضطرابات على طول حدود غزة".وأضافت: "في وقت سابق، أحرق الفلسطينيون الإطارات خلال الاضطرابات على حدود غزة، وقبل ذلك، اندلعت عدة حرائق بالقرب من السياج الحدودي، وجزمت إدارة الإطفاء الإسرائيلية أن اثنتين منها على الأقل ناجمة عن بالونات متعمدة".وتابعت الصحيفة: "في الوقت نفسه، أعلن الفلسطينيون أنهم قاموا بالفعل بإطلاق بالونات حارقة، ونشروا صورًا وهم يقومون بإطلاق البالونات أمام دخان النار".ومضت، بالقول: "كان هدف هجوم الجيش الإسرائيلي، هو موقع عسكري فارغ لـ"حماس" بالقرب من المركز الرئيسي لأعمال الشغب في قطاع غزة، بالقرب من معبر كارني القديم، وأفاد الفلسطينيون أن 14 شخصًا أصيبوا في أعمال الشغب على الحدود".وأشارت الصحيفة إلى أنه "في وقت خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة، تم تحديد ثلاث بؤر حريق في منطقة إشكول، وفي هذه الحالة أيضا، ثارت الشكوك بأنها بالونات حارقة، وتم استدعاء طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث".وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق نتنياهو إلى المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية مع السعودية، للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، معتبرا أنه "يجب ألا يكون للفلسطينيين حق النقض على عملية السلام مع الدول العربية".

https://sputnikarabic.ae/20230921/إغلاق-معبر-بيت-حانون-وتظاهرات-غزة-هل-تدفع-إلى-مواجهة-مفتوحة-بين-إسرائيل-والمقاومة؟-1081276108.html

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