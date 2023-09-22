https://sputnikarabic.ae/20230922/إعلام-قائد-فيلق-القدس-يزور-دمشق-لإجراء-مناورات-إيرانية-سورية-مشتركة-1081282127.html

إعلام: قائد "فيلق القدس" يزور دمشق لإجراء مناورات إيرانية سورية مشتركة

إعلام: قائد "فيلق القدس" يزور دمشق لإجراء مناورات إيرانية سورية مشتركة

قال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، إن أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T07:21+0000

2023-09-22T07:21+0000

2023-09-22T07:21+0000

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وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، أن "العميد إسماعيل قاآني قام بزيارة حساسة ومهمة إلى سوريا والتقى خلالها بعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في العاصمة، دمشق وتفقد عددا من مختلف مناطق العمليات في سوريا".وأكدت الوكالة أن "القائد العسكري الإيراني شارك في المناورات العسكرية المشتركة بين بلاده وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة مع التحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا​"، على حد قولها.وشدد قائد قوة أو فيلق "القدس" الإيراني خلال الزيارة على أن "أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا والمنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".وفي سياق متصل، سبق لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن شدد، في الثالث والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على ضرورة إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سوريا.وجاءت تصريحات اللواء محمد باقري، خلال استقباله وزير الدفاع السوري والوفد المرافق له، آنذاك، مضيفا إن "التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحكومتين من شأنه أن يكون أنموذجًا للتعاون الكامل والشامل بين البلدين، لهذا السبب تعارض القوى الاستكبارية هذا التعاون ولا تقبله"، وفقا لوكالة "تسنيم".وحول توقيع وثيقة التعاون العسكري والأمني ​​بين إيران وسوريا في يوليو/ تموز 2020، قال اللواء باقري:ولم يكتف القائد العسكر الإيراني بذلك، بل أشار إلى أن "وجودنا في سوريا كان في المجال الاستشاري. الجيش السوري اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل، والقوات المسلحة الإيرانية وبناء على تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس وتأهيل القوات المسلحة، جاهزة لمساعدة الجيش السوري في مجالات الصيانة والتدريب والتجهيز".

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