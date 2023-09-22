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https://sputnikarabic.ae/20230922/استغراب-أمريكي-من-تعابير-وجه-زيلينسكي-خلال-خطاب-بايدن-1081282773.html
استغراب أمريكي من تعابير وجه زيلينسكي خلال خطاب بايدن
استغراب أمريكي من تعابير وجه زيلينسكي خلال خطاب بايدن
أفاد ضابط المخابرات السابق في القوات المسلحة الأمريكية، توني شافر، في مقابلة إعلامية بأنه تم الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الجمعية العامة... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T08:07+0000
2023-09-22T08:07+0000
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وأشار توني شافر إلى أن المجتمعين في القاعة كانوا ينظرون إلى هواتفهم ولم يولوا اهتماما كافيا لخطاب بايدن، بينما جلس فلاديمير زيلينسكي، بتعابير وجه غريبة كما لو كان يعاني من تسمم غذائي.ويقام أسبوع الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت الأوكرانيين بكل ما طلبوه لتنفيذ "الهجوم المضاد".وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني، بإنه بحاجة إليه لتنفيذ "الهجوم المضاد"، حصلوا عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائنا وشركائنا".
https://sputnikarabic.ae/20230921/زيلينسكي-يعترف-بعدم-ثقته-في-نجاح-الهجوم-المضاد-ويكشف-عن-أمر-مقلق-1081255858.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

استغراب أمريكي من تعابير وجه زيلينسكي خلال خطاب بايدن

08:07 GMT 22.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أفاد ضابط المخابرات السابق في القوات المسلحة الأمريكية، توني شافر، في مقابلة إعلامية بأنه تم الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون اهتمام كبير.
وأشار توني شافر إلى أن المجتمعين في القاعة كانوا ينظرون إلى هواتفهم ولم يولوا اهتماما كافيا لخطاب بايدن، بينما جلس فلاديمير زيلينسكي، بتعابير وجه غريبة كما لو كان يعاني من تسمم غذائي.

وأوضح الخبير الأمريكي: "يبدو من وجه زيلينسكي أنه يبذل قصارى جهده للحفاظ على ما تناوله على الإفطار في معدته، وبشكل عام، لا أحد مهتم بما يقوله جو بايدن هناك".

ويقام أسبوع الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
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زيلينسكي يعترف بعدم ثقته في نجاح الهجوم المضاد ويكشف عن "أمر مقلق"
أمس, 07:56 GMT
وأفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، يوم أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت الأوكرانيين بكل ما طلبوه لتنفيذ "الهجوم المضاد".
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني، بإنه بحاجة إليه لتنفيذ "الهجوم المضاد"، حصلوا عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائنا وشركائنا".
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