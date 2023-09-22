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https://sputnikarabic.ae/20230922/البنتاغون-يعلن-الموافقة-على-صفقات-عسكرية-محتملة-مع-السعودية-والكويت-1081281427.html
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقات عسكرية محتملة مع السعودية والكويت
البنتاغون يعلن الموافقة على صفقات عسكرية محتملة مع السعودية والكويت
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على صفقتي مبيعات عسكرية محتملتين للمملكة العربية السعودية والكويت، تبلغ قيمتهما 650 مليون دولار،... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T06:38+0000
2023-09-22T06:38+0000
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وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن المبيعات المحتملة للسعودية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، فيما تبلغ الصفقة الأخرى مع الكويت نحو 150 مليون دولار.وتشمل الصفقة المحتملة مع السعودية شراء مكونات دبابات "أبرامز" و"M-60" ومركبات "برادلي" القتالية والمركبات المدرعة الخفيفة وعربات "همفي".وأشار البيان إلى أن عملية البيع المقترحة للسعودية ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأهداف الأمن القومي من خلال "دعم شريك استراتيجي"، و"تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".وبشأن الكويت، قال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة مرتبطة بنظام "باتريوت"، وتقديم الدعم للكويت بتكلفة مقدرة بنحو 150 مليون دولار.وتشمل هذه المبيعات المحتملة معدات اختبار وإصلاح صواريخ "باتريوت"، واختبار المخزون.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد لفت في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى إمكانية إبرام اتفاق دفاعي بين السعودية والولايات المتحدة، موضحاً أن المملكة هي أكبر مشتر لصناعة الأسلحة الأمريكية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الكويت, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الكويت, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار

البنتاغون يعلن الموافقة على صفقات عسكرية محتملة مع السعودية والكويت

06:38 GMT 22.09.2023
© AP Photo / The U.S. Armyام 1 أبرامز
ام 1 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / The U.S. Army
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على صفقتي مبيعات عسكرية محتملتين للمملكة العربية السعودية والكويت، تبلغ قيمتهما 650 مليون دولار، لافتة إلى أنه جرى إخطار الكونغرس بالصفقتين للموافقة عليهما.
وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن المبيعات المحتملة للسعودية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، فيما تبلغ الصفقة الأخرى مع الكويت نحو 150 مليون دولار.
وتشمل الصفقة المحتملة مع السعودية شراء مكونات دبابات "أبرامز" و"M-60" ومركبات "برادلي" القتالية والمركبات المدرعة الخفيفة وعربات "همفي".
وأشار البيان إلى أن عملية البيع المقترحة للسعودية ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأهداف الأمن القومي من خلال "دعم شريك استراتيجي"، و"تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".
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وبشأن الكويت، قال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة مرتبطة بنظام "باتريوت"، وتقديم الدعم للكويت بتكلفة مقدرة بنحو 150 مليون دولار.
وتشمل هذه المبيعات المحتملة معدات اختبار وإصلاح صواريخ "باتريوت"، واختبار المخزون.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد لفت في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى إمكانية إبرام اتفاق دفاعي بين السعودية والولايات المتحدة، موضحاً أن المملكة هي أكبر مشتر لصناعة الأسلحة الأمريكية.
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