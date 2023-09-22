https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-الروسية-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-مقززة-1081283989.html
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مقززة"
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مقززة"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملّت روسيا... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T09:09+0000
2023-09-22T09:09+0000
2023-09-22T09:09+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "في 21 سبتمبر/أيلول، ألقت فون دير لاين خطاباً "لافتا" في حفل توزيع جوائز المجلس الأطلسي".وأضافت زاخاروفا في بيان لها على "تلغرام": "لقد أثنت على رئيس الحكومة اليابانية لدعمه نظام كييف والحرب ضد روسيا. وتذكرت أن عائلته تنحدر من هيروشيما، وأن أقاربه ماتوا هناك خلال القصف النووي عام 1945. ولم تقل "ولا كلمة واحدة" عن الولايات المتحدة وجلادي واشنطن الذين أسقطوا قنابل على مدن ومدنيين يابانيين".ووفقا لها، فإن "المتهمة في أكبر فضائح الفساد في تاريخ الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى أبعد من ذلك - فقد ألقت باللوم في مأساة هيروشيما... على روسيا".وجاء تعليق زاخاروفا في ردا على فون دير لاين التي قالت: "إن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى، إنه أمر مثير للاشمئزاز، وخطير، وفي الظل [في سياق] هيروشيما، فإن هذا أمر لا يغتفر".ووفقا لعدد من الخبراء، من وجهة نظر عسكرية، لم يكن من الممكن تفسير قصف مدينتين يابانيتين مسالمتين، لأن النصر على اليابان تم تحقيقه عسكريا بشكل أساسي من خلال هزيمة جيش كوانتونغ البالغ قوامه مليون جندي على يد القوات السوفيتية.ويُعتقد أن الولايات المتحدة من خلال قصف المدن المسالمة سعت في المقام الأول إلى تحقيق أهداف سياسية - لإظهار قوتها، معتبرة الأسلحة الذرية الوسيلة الرئيسية لتخويف الناس وضمان التفوق الاستراتيجي.
https://sputnikarabic.ae/20230806/كيف-تغير-حجم-الترسانة-النووية-الأمريكية-منذ-1945-1079828739.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مقززة"
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملّت روسيا مسؤولية مأساة هيروشيما.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "في 21 سبتمبر/أيلول، ألقت فون دير لاين خطاباً "لافتا" في حفل توزيع جوائز المجلس الأطلسي".
وأضافت زاخاروفا في بيان لها على "تلغرام"
: "لقد أثنت على رئيس الحكومة اليابانية لدعمه نظام كييف والحرب ضد روسيا. وتذكرت أن عائلته تنحدر من هيروشيما، وأن أقاربه ماتوا هناك خلال القصف النووي عام 1945. ولم تقل "ولا كلمة واحدة" عن الولايات المتحدة وجلادي واشنطن الذين أسقطوا قنابل على مدن ومدنيين يابانيين".
ووفقا لها، فإن "المتهمة في أكبر فضائح الفساد في تاريخ الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى أبعد من ذلك - فقد ألقت باللوم في مأساة هيروشيما... على روسيا".
إنه أمر مثير للاشمئزاز وخطير كيف تكذب أورسولا فون دير لاين.
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وجاء تعليق زاخاروفا في ردا على فون دير لاين التي قالت: "إن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى، إنه أمر مثير للاشمئزاز، وخطير، وفي الظل [في سياق] هيروشيما، فإن هذا أمر لا يغتفر".
وفي أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ولقي نحو 220 ألف شخص حتفهم مباشرة جراء انفجار القنبلتين، وأكثر من 200 ألف ماتوا بسبب الجرعات الإشعاعية القاتلة، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين.
ووفقا لعدد من الخبراء، من وجهة نظر عسكرية، لم يكن من الممكن تفسير قصف مدينتين يابانيتين مسالمتين، لأن النصر على اليابان تم تحقيقه عسكريا بشكل أساسي من خلال هزيمة جيش كوانتونغ البالغ قوامه مليون جندي على يد القوات السوفيتية.
ويُعتقد أن الولايات المتحدة
من خلال قصف المدن المسالمة سعت في المقام الأول إلى تحقيق أهداف سياسية - لإظهار قوتها، معتبرة الأسلحة الذرية الوسيلة الرئيسية لتخويف الناس وضمان التفوق الاستراتيجي.