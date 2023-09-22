https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-الروسية-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-مقززة-1081283989.html

الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مقززة"

الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مقززة"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملّت روسيا... 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T09:09+0000

2023-09-22T09:09+0000

2023-09-22T09:09+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "في 21 سبتمبر/أيلول، ألقت فون دير لاين خطاباً "لافتا" في حفل توزيع جوائز المجلس الأطلسي".وأضافت زاخاروفا في بيان لها على "تلغرام": "لقد أثنت على رئيس الحكومة اليابانية لدعمه نظام كييف والحرب ضد روسيا. وتذكرت أن عائلته تنحدر من هيروشيما، وأن أقاربه ماتوا هناك خلال القصف النووي عام 1945. ولم تقل "ولا كلمة واحدة" عن الولايات المتحدة وجلادي واشنطن الذين أسقطوا قنابل على مدن ومدنيين يابانيين".ووفقا لها، فإن "المتهمة في أكبر فضائح الفساد في تاريخ الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى أبعد من ذلك - فقد ألقت باللوم في مأساة هيروشيما... على روسيا".وجاء تعليق زاخاروفا في ردا على فون دير لاين التي قالت: "إن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى، إنه أمر مثير للاشمئزاز، وخطير، وفي الظل [في سياق] هيروشيما، فإن هذا أمر لا يغتفر".ووفقا لعدد من الخبراء، من وجهة نظر عسكرية، لم يكن من الممكن تفسير قصف مدينتين يابانيتين مسالمتين، لأن النصر على اليابان تم تحقيقه عسكريا بشكل أساسي من خلال هزيمة جيش كوانتونغ البالغ قوامه مليون جندي على يد القوات السوفيتية.ويُعتقد أن الولايات المتحدة من خلال قصف المدن المسالمة سعت في المقام الأول إلى تحقيق أهداف سياسية - لإظهار قوتها، معتبرة الأسلحة الذرية الوسيلة الرئيسية لتخويف الناس وضمان التفوق الاستراتيجي.

https://sputnikarabic.ae/20230806/كيف-تغير-حجم-الترسانة-النووية-الأمريكية-منذ-1945-1079828739.html

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