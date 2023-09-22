https://sputnikarabic.ae/20230922/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-مقتل-عسكري-نتيجة-هجوم-كييف-على-مقر-أسطول-البحر-الأسود-1081289869.html
الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية أطلقت على مدينة سيفاستوبول. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T11:50+0000
2023-09-22T11:50+0000
2023-09-22T12:45+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول. وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".وأكدت الوزارة أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول". وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد.وكان قد أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا". وأفاد رازفوجاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".
https://sputnikarabic.ae/20230922/أسطول-البحر-الأسود-يتعرض-لضربة-صاروخية--عاجل-1081288389.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
11:50 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية أطلقت على مدينة سيفاستوبول.
وجاء في البيان: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول. وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".
وأكدت الوزارة أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول".
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد.
وكان قد أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية
.
وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".
وأفاد رازفوجاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".