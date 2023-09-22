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الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20230922/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-مقتل-عسكري-نتيجة-هجوم-كييف-على-مقر-أسطول-البحر-الأسود-1081289869.html
الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية أطلقت على مدينة سيفاستوبول. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
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2023-09-22T12:45+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول. وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".وأكدت الوزارة أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول". وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد.وكان قد أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا". وأفاد رازفوجاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".
https://sputnikarabic.ae/20230922/أسطول-البحر-الأسود-يتعرض-لضربة-صاروخية--عاجل-1081288389.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود

11:50 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورإنزال سفينة الصواريخ الصغيرة "اأسكولد" مشروع 22800 في حوض بناء السفن "بي ي بوتومي" في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021
إنزال سفينة الصواريخ الصغيرة اأسكولد مشروع 22800 في حوض بناء السفن بي ي بوتومي في كيرتش، لتنضم لأسطول البحر الأسود، روسيا 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية أطلقت على مدينة سيفاستوبول.
وجاء في البيان: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول. وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".
وأكدت الوزارة أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول".
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد.
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول يتعرض لضربة صاروخية
10:30 GMT
وكان قد أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.
وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".
وأفاد رازفوجاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".
هجوم كييف على مقر أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي
هجوم كييف على مقر أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي
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