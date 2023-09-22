عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/الطيران-والمدفعية-الروسية-يقصفان-3-محطات-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-عاجل-1081292908.html
الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية بي-18 وسي تي-68 وبي إر... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T13:18+0000
2023-09-22T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081147178_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_7ab5e659c819b536b932f146d7792b7b.jpg
وأضافت الوزارة أنه في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي. وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30. وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة. وفي مناطق سيريبريانكا ودروزبا وديلييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تمت إصابة خمس نقاط مراقبة للألوية الآلية 24 و28 و67 ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 للحرس الوطني لأوكرانيا. كما اعترضت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ من راجمات هيمارس الأمريكية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 15 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينكا وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستروميخايلوفكا، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيرتوفاتو، وتشيستوبولي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230922/-الدفاع-تدمير-دبابتي-ليوبارد-وتحييد-20-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1081292994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081147178_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9effeb3c94d5b5ed0336022cc0da3b36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون

13:18 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية بي-18 وسي تي-68 وبي إر في-16 في منطقة نوفوبيتروفكا بمقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة أنه في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي.
وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30. وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة.
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر دبابتي "ليوبارد" ويحيد مئات العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
13:19 GMT
وفي مناطق سيريبريانكا ودروزبا وديلييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تمت إصابة خمس نقاط مراقبة للألوية الآلية 24 و28 و67 ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 للحرس الوطني لأوكرانيا.
كما اعترضت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ من راجمات هيمارس الأمريكية الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 15 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينكا وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستروميخايلوفكا، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيرتوفاتو، وتشيستوبولي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала