https://sputnikarabic.ae/20230922/الطيران-والمدفعية-الروسية-يقصفان-3-محطات-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-عاجل-1081292908.html
الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية بي-18 وسي تي-68 وبي إر... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T13:18+0000
2023-09-22T13:18+0000
2023-09-22T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة أنه في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي. وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30. وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة. وفي مناطق سيريبريانكا ودروزبا وديلييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تمت إصابة خمس نقاط مراقبة للألوية الآلية 24 و28 و67 ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 للحرس الوطني لأوكرانيا. كما اعترضت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ من راجمات هيمارس الأمريكية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 15 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينكا وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستروميخايلوفكا، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيرتوفاتو، وتشيستوبولي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230922/-الدفاع-تدمير-دبابتي-ليوبارد-وتحييد-20-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1081292994.html
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رصد عسكري
الطيران والمدفعية الروسية يقصفان 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
13:18 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية بي-18 وسي تي-68 وبي إر في-16 في منطقة نوفوبيتروفكا بمقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة أنه في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي.
وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا أوكرانيًا وسبع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30. وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة.
وفي مناطق سيريبريانكا ودروزبا وديلييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تمت إصابة خمس نقاط مراقبة للألوية الآلية 24 و28 و67 ولواء الدفاع الإقليمي 100 والفوج 15 للحرس الوطني لأوكرانيا.
كما اعترضت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ من راجمات هيمارس الأمريكية الصنع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 15 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينكا وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستروميخايلوفكا، وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوتشيرتوفاتو، وتشيستوبولي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.