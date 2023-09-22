https://sputnikarabic.ae/20230922/المجر-تتصدى-لأي-عقوبات-أوروبية-على-الصناعة-النووية-الروسية-وإسرائيل-تقصف-مبنيين-للجيش-السوري-1081293657.html

المجر تتصدى لأي عقوبات أوروبية على الصناعة النووية الروسية... وإسرائيل تقصف مبنيين للجيش السوري

المجر تتصدى لأي عقوبات أوروبية على الصناعة النووية الروسية... وإسرائيل تقصف مبنيين للجيش السوري

صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر، ستمنع أي محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T14:09+0000

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2023-09-22T14:09+0000

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المجر تتصدى لأي عقوبات أوروبية محتملة على الصناعة النووية الروسية.. وإسرائيل تقصف مبنيين تابعين للجيش السوري المجر تتصدى لأي عقوبات أوروبية محتملة على الصناعة النووية الروسية.. وإسرائيل تقصف مبنيين تابعين للجيش السوري

وقال سيارتو: "إنهم يواصلون المحاولة، لن يتمكنوا من ذلك، لأن ذلك سيكون مخالفًا لمصالحنا الوطنية وسنستخدم حق النقض ضده".ويلتقي سيارتو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة قضايا التعاون في مجال الطاقة.وأكد سيارتو أن "روسيا شريك موثوق، والإمدادات تسير وفقًا للخطة والعقد".ووصف سيارتو، في وقت سابق، موافقة المفوضية الأوروبية، في غضون شهر، على تغييرات في العقود الروسية - المجرية، لبناء وتمويل وحدات جديدة لمحطة الطاقة النووية في باكس، بـ"المعجزة".وفي الوقت الحالي، تنتج محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر، "باكس" ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال وحدات الطاقة الأربع لديها.يذكر أنه في نهاية عام 2014، وقّعت روسيا والمجر اتفاقية بشأن بناء وحدتين جديدتين، وهما الوحدة رقم 5 ورقم 6 في محطة "باكس" للطاقة النووية وهما وحدات من الجيل الثالث المطور، الذي يوفر أحدث معايير السلامة والأمن العالمية.قال الباحث في الفلسفة السياسية د. رامي الخليفة العلي، إن "كلمة الانقسام تعتبر كلمة كبيرة للغاية لتوصيف الوضع في أوروبا، وهناك بعض الأصوات منذ بداية الحرب وهي تطالب بسياسة أوروبية مختلفة، لكن الجانب الأهم هو أن السياسة الأوروبية لا تصوغها الدول الأوروبية وخصوصًا في الجانب الأمني والعسكري وكذلك الجانب الاقتصادي، وإنما هي تنساق وراء حلف "الناتو" في تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي معظم الدول الأوروبية التي ترى أن الحرب في أوكرانيا تهديد لمصالحها، مضطرة لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، حتى يسبب ضغوط اقتصادية على الجانب الروسي".الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنيين تابعين للجيش السوري في منطقة عين التينة في هضبة الجولانأعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة في هضبة الجولان جنوب غربي سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت دبابات جيش الدفاع، أخيرا، مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، لعام 1974، في منطقة عين التينة".وزعم البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك"، حسب تعبيره.واعتبر البيان أن "وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا، لعام 1974".وفي 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، تعرض عدد من مواقعها لقصف جوي إسرائيلي، في ريف محافظة حماة بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع تابعة لها في محافظة طرطوس.وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا، من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي، وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران و"حزب الله" في سوريا.وقال الخبير العسكري والاستراتيجي رضا شريقي، إن "الجيش الإسرائيلي دائمًا يدعي أن هناك قوات إيرانية في مناطق معينة في سوريا، وبالتالي يقوم بتوجيه ضرباته إليها ودائمًا يقول إنه لا يستهدف أي مواقع عسكرية أو نقاط للجيش السوري، ولكن هذه المرة تأكد بالدليل القاطع أنه استهدف أحد المواقع العسكرية السورية، وهذا الأمر أصبح مجال دراسة لدى القيادة في سوريا، للرد المناسب على العدو الإسرائيلي الذي يستهدف سوريا بشكل مباشر".أول زيارة للرئيس السوري بشار الأسد لبكين منذ أكثر من عقدأقامت بكين ودمشق، شراكة استراتيجية وذلك عقب اجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس السوري بشار الأسد، في مدينة هانغتشو الصينية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي .وقد عقد الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، لقاء قمة في مدينة هانغتشو الصينية، خلال زيارة يجريها الأسد للصين.وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال لقاء القمة مع الأسد: "سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة".وأضاف شي جين بينغ: "الصين تدعم سوريا، في مواجهة التدخل الأجنبي وحماية الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية".ونوّه الأسد بأهمية الزيارة وتوقيتها وظروفها، قائلا: "يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار".وأضاف الأسد أنه يتمنى أن يؤسس هذا اللقاء لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسرا إضافيا للتعاون بحيث يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين.قال الكاتب الصحفي الصيني، تشو شيوان، إن "زيارة الرئيس السوري إلى الصين، تعزز تعميق العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى العلاقات الودية بينهما على مدار تاريخ طويل.وذكر أن "الصين قدمت دعما كبيرا إلى سوريا، منذ بدء الأزمة في 2011، واستخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن ضد العقوبات الأمريكية والغربية على سوريا، ما يثبت أن الصين تقف مع الشعب السوري ليختار طريق التنمية بنفسه".وتوقع شيوان أن "تخرج الزيارة بنتائج مثمرة لكلا الجانبين، خاصة مع توقيع مذكرة تفاهم حول بناء مبادرة "الحزام والطريق" بشكل مشترك".الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إبرام معاهدات دفاع مع السعودية وإسرائيل لتعزيز التطبيعأفادت تقارير غربية بأن البيت الأبيض يدرس إبرام معاهدات دفاع رسمية مع السعودية وإسرائيل، كجزء من مساعيه الرامية للتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي بين البلدين الحليفين لواشنطن.وبحسب التقارير، تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "إحدى الطرق لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، هو أن تكون الاتفاقيتين شاملتين بما يكفي للحصول على موافقة الكونغرس".وأكد العديد من الأشخاص أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا التعامل مع معاهدتي الدفاع كجزء فعال من حزمة التطبيع، لزيادة فرص موافقة الكونغرس عليهما، بحسب قولهم.وذكرت التقارير أن "العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من أي صفقة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، إلا أنهم سيكونون أكثر ترددا في رفض اتفاقية أوسع إذا كان مثل هذا الرفض يضر بإسرائيل".كما تأتي هذه الخطوة المرتقبة، في إطار رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لمواجهة النفوذ المتنامي للصين.وعن التوقيت أشار جابر إلى أن "أمريكا بدأت تخسر من قوتها ونفوذها حول العالم"، مشيرا إلى أن "أمريكا تلملم خسائرها خاصة في أوكرانيا، فهي تحاول أن تعود للواجهة من خلال اتفاقية دفاعية مع إسرائيل والسعودية، وهذا ليس جديدا على إسرائيل وإنما جديد بالنسبة للسعودية".وأضاف جابر أن "الاتفاقيتين اللتين تتحدث عنهما أمريكا، ليس فيهما جديد من الناحية العسكرية الفنية، وإنما هي محاولة لاستعادة موقعها مع السعودية، بعد الدور الصيني المؤثر الذي لعبته مؤخرا مع السعودية وإيران".

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