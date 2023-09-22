https://sputnikarabic.ae/20230922/بعد-85عاما-إيران-تستعيد-آلاف-الألواح-الأثرية-من-أمريكا-1081302620.html

بعد 85عاما... إيران تستعيد آلاف الألواح الأثرية من أمريكا

بعد 85عاما... إيران تستعيد آلاف الألواح الأثرية من أمريكا

قالت إيران، إنها استعادت آلافًا من الألواح الطينية، التي تعود إلى العصر الإخميني (705-330 قبل الميلاد) من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعارتها قبل عقود... 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T17:21+0000

2023-09-22T17:21+0000

2023-09-22T17:21+0000

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ويدور الحديث عن خامس دفعة من نوعها بعد معركة قانونية طويلة لاستعادة الألواح الطينية، التي تعتبر جزءا من الثقافة والتاريخ الإيراني.وفي بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية، مساء أمس الخميس، جاء أنه "بعد متابعة الحكومة الشعبیة، في فترة العامین الماضیین، عبر محكمة لاهاي، تمت إعادة الألواح الإخمینیة، التي کانت تحت سیطرة الولایات المتحدة الأمريكیة إلی أرض الوطن".وجرى إعادة 3506 لوح طيني إلى البلاد، وذلك على متن الطائرة نفسها التي أقلت الوفد الإيراني من نيويورك، بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن تتم إعادة بقية هذه الألواح في أقرب وقت ممكن.وعثر على هذه الألواح التاريخية في برسبوليس، عاصمة الإمبراطورية الأخمينية، والتي كان مقرها جنوبي إيران الحالية، وقبل 85 عاما، أعارت إيران لجامعة شيكاغو نحو 30 ألف لوح لأغراض البحث، لكن لم تتم إعادتها كاملة منذ ذلك الوقت.وبدأت عملية إعادة الألواح إلى إيران، على ثلاث دفعات، بين 1948 و2004، لكن تم تجميد العملية لاحقا بعد دعوى قضائية رفعها ناجون أمريكيون من هجوم نفذته حركة "حماس" الفلسطينية في إسرائيل، عام 1997، حيث اتهم المدعون إيران بدعم "حماس" وطالبوا ببيع هذه الألواح بهدف الحصول على مبلغ 71,5 مليون دولار فرضه القضاء الأمريكي على إيران، في إطار هذه القضية، لكن قرارا قضائيا صدر من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قضى بحظر الحجز على هذه القطع.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، تحمل هذه الألواح موضوعات "کإدارة موارد الطرق، والعلاقات الاجتماعية، وضروريات الحياة الأساسية، والأجور، واقتصاد المجتمع الإخميني بالكتابة المسمارية واللغات العيلامية والآرامية".

https://sputnikarabic.ae/20230922/تعود-لآلاف-السنين-إعلام-الرئيس-الإيراني-يعود-إلى-بلاده-بهدايا-من-أمريكا-1081281292.html

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