https://sputnikarabic.ae/20230922/تقرير-يكشف-عن-الحالة-المأساوية-في-ثكنات-الجيش-الأمريكي-1081281167.html
تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي
تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي
فضح تقرير أمريكي الحالة المزرية التي يعيشها الجنود الأمريكيون في ثكناتهم العسكرية التي تفتقتر في كثير من الأحيان لمقومات الحياة المناسبة. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T06:34+0000
2023-09-22T06:34+0000
2023-09-22T06:34+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/16/1081281153_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_4d80093205405eb17032f121dccaaf4b.jpg
بحسب التقرير الذي نشره مكتبة محاسبة الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فإنه على الرغم من تخصيص 831 مليار دولار للجيش الأمريكي لعام 2024، فإن القليل من هذه الأموال تذهب نحو تحسين ظروف معيشتهم في الثكنات.ووصف التقرير المكون من 118 صفحة بعنوان "سوء الظروف المعيشية يقوض نوعية الحياة والاستعداد"، الحالة المأساوية في بعض الثكنات التي كانت تعاني من العفن.وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها حالة الخدمات المقدمة للعسكريين والمحاربين القدامى للتدقيق، فقد أدى سوء الصيانة في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري إلى خلق فضيحة كبرى خلال الأيام الأخيرة لإدارة جورج دبليو بوش. وفي عام 2008، توفي جندي بعد تعرضه للصعق بالكهرباء بسبب "دوش حمام" تم تركيبه بشكل خاطئ من قبل شركة إنشاءات خاصة.أعلنت شركة المقاولات العسكرية "KBR" عن إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار في عام 2022، في حين أعلنت شركة "Lockheed Martin" عن 65.9 مليار دولار، وشركة "هاليبرتون" عن 20.2 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلة-الجيش-الأمريكي-لديه-مشكلة-جنوده-الجدد-بدينون-للغاية-1070558098.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/16/1081281153_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_468a159ae5cdb0ad7b4523c94d08ac47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي
تابعنا عبر
فضح تقرير أمريكي الحالة المزرية التي يعيشها الجنود الأمريكيون في ثكناتهم العسكرية التي تفتقتر في كثير من الأحيان لمقومات الحياة المناسبة.
بحسب التقرير الذي نشره مكتبة محاسبة الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فإنه على الرغم من تخصيص 831 مليار دولار للجيش الأمريكي لعام 2024، فإن القليل من هذه الأموال تذهب نحو تحسين ظروف معيشتهم في الثكنات.
ووصف التقرير المكون من 118 صفحة بعنوان "سوء الظروف المعيشية يقوض نوعية الحياة والاستعداد"، الحالة المأساوية في بعض الثكنات التي كانت تعاني من العفن.
وشمل التحقيق ثكنات في كاليفورنيا وتكساس وواشنطن العاصمة، وكشفت الصور التي أرفقت بالتقرير انتشار العفن الأسود في الثكنات بالإضافة لمكيفات الهواء المكسورة ومشكلات الصرف الصحي وتسرب غاز الميثان.
26 نوفمبر 2022, 09:16 GMT
وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها حالة الخدمات المقدمة للعسكريين والمحاربين القدامى للتدقيق، فقد أدى سوء الصيانة في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري إلى خلق فضيحة كبرى خلال الأيام الأخيرة لإدارة جورج دبليو بوش. وفي عام 2008، توفي جندي بعد تعرضه للصعق بالكهرباء بسبب "دوش حمام" تم تركيبه بشكل خاطئ من قبل شركة إنشاءات خاصة.
أعلنت شركة المقاولات العسكرية "KBR" عن إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار في عام 2022، في حين أعلنت شركة "Lockheed Martin" عن 65.9 مليار دولار، وشركة "هاليبرتون" عن 20.2 مليار دولار.