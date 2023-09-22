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تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي
تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي
فضح تقرير أمريكي الحالة المزرية التي يعيشها الجنود الأمريكيون في ثكناتهم العسكرية التي تفتقتر في كثير من الأحيان لمقومات الحياة المناسبة. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T06:34+0000
2023-09-22T06:34+0000
الجيش الأمريكي
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العالم
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بحسب التقرير الذي نشره مكتبة محاسبة الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فإنه على الرغم من تخصيص 831 مليار دولار للجيش الأمريكي لعام 2024، فإن القليل من هذه الأموال تذهب نحو تحسين ظروف معيشتهم في الثكنات.ووصف التقرير المكون من 118 صفحة بعنوان "سوء الظروف المعيشية يقوض نوعية الحياة والاستعداد"، الحالة المأساوية في بعض الثكنات التي كانت تعاني من العفن.وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها حالة الخدمات المقدمة للعسكريين والمحاربين القدامى للتدقيق، فقد أدى سوء الصيانة في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري إلى خلق فضيحة كبرى خلال الأيام الأخيرة لإدارة جورج دبليو بوش. وفي عام 2008، توفي جندي بعد تعرضه للصعق بالكهرباء بسبب "دوش حمام" تم تركيبه بشكل خاطئ من قبل شركة إنشاءات خاصة.أعلنت شركة المقاولات العسكرية "KBR" عن إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار في عام 2022، في حين أعلنت شركة "Lockheed Martin" عن 65.9 مليار دولار، وشركة "هاليبرتون" عن 20.2 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلة-الجيش-الأمريكي-لديه-مشكلة-جنوده-الجدد-بدينون-للغاية-1070558098.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقرير يكشف عن الحالة المأساوية في ثكنات الجيش الأمريكي

06:34 GMT 22.09.2023
© AP Photo / Staff Sgt. Shawn White جندي من الجيش الأمريكي
 جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Staff Sgt. Shawn White
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فضح تقرير أمريكي الحالة المزرية التي يعيشها الجنود الأمريكيون في ثكناتهم العسكرية التي تفتقتر في كثير من الأحيان لمقومات الحياة المناسبة.
بحسب التقرير الذي نشره مكتبة محاسبة الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فإنه على الرغم من تخصيص 831 مليار دولار للجيش الأمريكي لعام 2024، فإن القليل من هذه الأموال تذهب نحو تحسين ظروف معيشتهم في الثكنات.
ووصف التقرير المكون من 118 صفحة بعنوان "سوء الظروف المعيشية يقوض نوعية الحياة والاستعداد"، الحالة المأساوية في بعض الثكنات التي كانت تعاني من العفن.

وشمل التحقيق ثكنات في كاليفورنيا وتكساس وواشنطن العاصمة، وكشفت الصور التي أرفقت بالتقرير انتشار العفن الأسود في الثكنات بالإضافة لمكيفات الهواء المكسورة ومشكلات الصرف الصحي وتسرب غاز الميثان.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها حالة الخدمات المقدمة للعسكريين والمحاربين القدامى للتدقيق، فقد أدى سوء الصيانة في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري إلى خلق فضيحة كبرى خلال الأيام الأخيرة لإدارة جورج دبليو بوش. وفي عام 2008، توفي جندي بعد تعرضه للصعق بالكهرباء بسبب "دوش حمام" تم تركيبه بشكل خاطئ من قبل شركة إنشاءات خاصة.
أعلنت شركة المقاولات العسكرية "KBR" عن إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار في عام 2022، في حين أعلنت شركة "Lockheed Martin" عن 65.9 مليار دولار، وشركة "هاليبرتون" عن 20.2 مليار دولار.
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