https://sputnikarabic.ae/20230922/خبير-العلاقات-الإيرانية-الروسية-قديمة-وراسخة-وتشمل-كافة-المجالات-1081288061.html
خبير: العلاقات الإيرانية الروسية قديمة وراسخة وتشمل كافة المجالات
خبير: العلاقات الإيرانية الروسية قديمة وراسخة وتشمل كافة المجالات
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T10:30+0000
2023-09-22T10:30+0000
2023-09-22T10:30+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: العلاقات الإيرانية الروسية قديمة وراسخة وتشمل كافة المجالات
خبير: العلاقات الإيرانية الروسية قديمة وراسخة وتشمل كافة المجالات
أعلنت إيران عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع روسيا في قطاع الدفاع. وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في البلاد، محمد رضا أشتياني، إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا وإيران بتوسيع نطاق تعاونهما بشكل كبير. يقول الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16. ويقول الخبير العسكري عمر المعربوني، في حديث لبرنامجنا:أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية العراقية شمال شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". يقول الخبير في الشأن العراقي محمد الفيصل في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:اتفق رؤساء السياسة الخارجية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني. يقول الخبير في الشؤون الخليجية والاكاديمي الدكتور على الهيل، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي…
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: العلاقات الإيرانية الروسية قديمة وراسخة وتشمل كافة المجالات
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أعلنت إيران عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع روسيا في قطاع الدفاع. وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في البلاد، محمد رضا أشتياني، إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا وإيران بتوسيع نطاق تعاونهما بشكل كبير. يقول الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"العلاقات الإيرانية الروسية ليست وليدة الساعة أو الصدفة، وإنما تعود إلى أكثر من عقدين، وربما الحرب في سوريا وعملية مكافحة الإرهاب المشتركة ربما عززت أواصر العلاقات بين البلدين، ولا تقتصر هذه العلاقات على القضايا الأمنية والدفاعية وإنما تتسع إلى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، وزيارة وزير الدفاع الروسي إلى طهران تصب في سياق تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16. ويقول الخبير العسكري عمر المعربوني، في حديث لبرنامجنا:
"القرار السياسي بتزويد أوكرانيا قد اتخذ، لكن لهذه الطائرات فعالية وقدرات يمكن أن تغير مجرى العملية العسكرية، هذا غير ممكن عمليا، والأمر يحتاج إلى وقت وإلى بنى لوجستية ليست موجودة حاليا لدى أوكرانيا".
أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية العراقية شمال شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". يقول الخبير في الشأن العراقي محمد الفيصل في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"لا بد للجانبين العراقي والتركي أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل الأمور سلميا، مع الإخذ بعين الاعتبار الأمور التي تثير حساسية لدى الأتراك، والكث عن شن الهجمات المنظمة على الأراضي العراقية".
اتفق رؤساء السياسة الخارجية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني. يقول الخبير في الشؤون الخليجية والاكاديمي الدكتور على الهيل، في حديث لبرنامجنا:
"دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كل الحق أن تقيم علاقات متوازنة سواء مع دول الغرب كالولايات المتحدة أو دول الشرق كروسيا والصين، انطلاقا من مصالح هذه البلدان، والعالم كله اليوم يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب".
التفاصيل في الملف الصوتي…