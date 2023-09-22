https://sputnikarabic.ae/20230922/خبير-روسي-يعلق-على-هجوم-كييف-على-مقر-أسطول-البحر-الأسود-1081290791.html

خبير روسي يعلق على استهداف كييف لمقر أسطول البحر الأسود

خبير روسي يعلق على استهداف كييف لمقر أسطول البحر الأسود

يعتقد الخبير الروسي العسكري، فاسيلي دانديكين، أن الاستخبارات الأمريكية ساعدت كييف على شن الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T12:58+0000

2023-09-22T12:58+0000

2023-09-22T12:59+0000

روسيا

العالم

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وقال لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا تنفيذ هذا الهجوم بمفردها وإن كانت استخباراتها تسمح لها بذلك: "أعتقد أن الضربة التي حدثت مؤخرًا، على مصنع أوردجونيكيدزه البحري، حيث تم ضرب 10 صواريخ أوكرانية، إنهم يقولون إنها صواريخ "نبتون"، ولكن على الأرجح تم استخدام صواريخ كروز بريطانية الصنع. وبطبيعة الحال، يتم التخطيط لكل هذا بمساعدة "المشرفين والمدراء الغربيين".وأضاف: "على الرغم من أنهم ينتقدونهم لكونهم هكذا، وأن ليس هذا ما يعلمونهم إياه. فإن البيانات المستخدمة لشن الضربة هي بيانات استخباراتية – دائما تكون هناك سفن مسيرة إستراتيجية أمريكية، وهذه بيانات من الطيران الاستراتيجي الموجود في المياه المحايدة للبحر الأسود، وبالتالي فهي استطلاع فضائي، وخاصة الأقمار الصناعية الموجودة في مدارات منخفضة".وتابع: "بعد جمع البيانات، يجلسون ويخططون، كيف يمكن تجاوز الدفاع الجوي، وتشتيت الانتباه، ومراعاة كل شيء - كم عدد الصواريخ الموجودة في منشآتنا، وكم من الوقت يستغرق إعادة التحميل، وما إلى ذلك".ورد الخبير على سؤال حول ما هي الصواريخ المستخدمة، قائلا: "إنهم في الغالب، استخدموا ستورم شادو، وهذه صواريخ بريطانية، وربما استخدموا صواريخ فرنسية، فهي متطابقة. ولم يقم الأمريكيون بعد بإرسال صواريخ باليستية تصل لمسافة 300 كيلومتر. التعامل مع الصواريخ الباليستية أسهل. هذه الصواريخ (التي استخدمتها كييف) ماكرة، فقد أصابت جسر تشونغارسكي مرتين، وضربت مصنعنا في سيفاستوبول. تم إسقاط سبعة، وثلاثة وصلت إلى الهدف".وخلص الخبير إلى أن "هذا ربما هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله الآن في الوضع الذي وصلوا إليه نتيجة الهجوم المضاد. وهذا يعني ضرب أراضينا وقصف مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك. وضرب مقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، بما في ذلك محطة الطاقة النووية، ودونيتسك وغورلوفكا التي طالت معاناتها".

https://sputnikarabic.ae/20230922/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-مقتل-عسكري-نتيجة-هجوم-كييف-على-مقر-أسطول-البحر-الأسود-1081289869.html

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