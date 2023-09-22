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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/خبير-عسكري-كييف-تستخدم-قناصين-مرتزقة-في-كراسني-ليمان-1081281693.html
خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان
خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان
أفاد المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا في استخدام القناصين المرتزقة الأجانب في اتجاه كراسني ليمان. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T07:06+0000
2023-09-22T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "في أثناء سير العمليات العسكرية في اتجاه كراسني ليمان، بدأ العدو في استخدام القناصة بشكل أكثر نشاطا، وبناء على تحليل الذخيرة التي تم إطلاقها، وجد أنها تنتمي للناتو من عيار 12.7 * 99 ملم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمعارك"، وسيواصل الجيش الروسي تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا، أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لم ينسّق أفعالهم بشكل جيد، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك تكاد تكون معدومة، لأن شدة الصراع كانت لا تقارن مع أفغانستان والشرق الأوسط، التي اعتادوا عليها.وذكرت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، صدت ثلاث هجمات في اتجاه كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة أكثر من 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعربتي بيك آب، فضلا عن مدافع الهاوتزر "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لـتي-90-إم-خلال-تدميرها-مواقع-المسلحين-في-اتجاه-سيفرسكي-فيديو-1081279869.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان

07:06 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورАК-103 قناص يحمل بندقية "أ كا-103"
АК-103 قناص يحمل بندقية أ كا-103 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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أفاد المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا في استخدام القناصين المرتزقة الأجانب في اتجاه كراسني ليمان.
وأضاف ماروتشكو: "في أثناء سير العمليات العسكرية في اتجاه كراسني ليمان، بدأ العدو في استخدام القناصة بشكل أكثر نشاطا، وبناء على تحليل الذخيرة التي تم إطلاقها، وجد أنها تنتمي للناتو من عيار 12.7 * 99 ملم".
وأشار الخبير إلى أنه في وقت سابق في سلافيانسك، شوهدت مجموعة من الجنود ببنادق "باريت"، الذين تجنبوا التواصل مع السكان المحليين، ومن خلال العلامات الخارجية تم اكتشاف أنهم ليسوا مواطنين أوكرانيين.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمعارك"، وسيواصل الجيش الروسي تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا، أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لم ينسّق أفعالهم بشكل جيد، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك تكاد تكون معدومة، لأن شدة الصراع كانت لا تقارن مع أفغانستان والشرق الأوسط، التي اعتادوا عليها.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
05:00 GMT
وذكرت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، صدت ثلاث هجمات في اتجاه كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة أكثر من 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعربتي بيك آب، فضلا عن مدافع الهاوتزر "دي 30".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 سبتمبر, 07:11 GMT
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