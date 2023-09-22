https://sputnikarabic.ae/20230922/خبير-عسكري-كييف-تستخدم-قناصين-مرتزقة-في-كراسني-ليمان-1081281693.html
خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان
خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان
أفاد المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا في استخدام القناصين المرتزقة الأجانب في اتجاه كراسني ليمان. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T07:06+0000
2023-09-22T07:06+0000
2023-09-22T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "في أثناء سير العمليات العسكرية في اتجاه كراسني ليمان، بدأ العدو في استخدام القناصة بشكل أكثر نشاطا، وبناء على تحليل الذخيرة التي تم إطلاقها، وجد أنها تنتمي للناتو من عيار 12.7 * 99 ملم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمعارك"، وسيواصل الجيش الروسي تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا، أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لم ينسّق أفعالهم بشكل جيد، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك تكاد تكون معدومة، لأن شدة الصراع كانت لا تقارن مع أفغانستان والشرق الأوسط، التي اعتادوا عليها.وذكرت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، صدت ثلاث هجمات في اتجاه كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة أكثر من 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعربتي بيك آب، فضلا عن مدافع الهاوتزر "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لـتي-90-إم-خلال-تدميرها-مواقع-المسلحين-في-اتجاه-سيفرسكي-فيديو-1081279869.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
خبير عسكري: كييف تستخدم قناصين مرتزقة في كراسني ليمان
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أفاد المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطا في استخدام القناصين المرتزقة الأجانب في اتجاه كراسني ليمان.
وأضاف ماروتشكو: "في أثناء سير العمليات العسكرية في اتجاه كراسني ليمان، بدأ العدو في استخدام القناصة بشكل أكثر نشاطا، وبناء على تحليل الذخيرة التي تم إطلاقها، وجد أنها تنتمي للناتو من عيار 12.7 * 99 ملم".
وأشار الخبير إلى أنه في وقت سابق في سلافيانسك، شوهدت مجموعة من الجنود ببنادق "باريت"، الذين تجنبوا التواصل مع السكان المحليين، ومن خلال العلامات الخارجية تم اكتشاف أنهم ليسوا مواطنين أوكرانيين.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية مرارا إلى أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمعارك"،
وسيواصل الجيش الروسي تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا، أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني لم ينسّق أفعالهم بشكل جيد، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك تكاد تكون معدومة، لأن شدة الصراع كانت لا تقارن مع أفغانستان والشرق الأوسط، التي اعتادوا عليها.
وذكرت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، صدت ثلاث هجمات في اتجاه كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة أكثر من 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعربتي بيك آب
، فضلا عن مدافع الهاوتزر "دي 30".