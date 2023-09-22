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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/دبابتا-ليوبارد-تلقيا-حتفهما-بواسطة-مسيرتي-لانتسيت-فيديو-1081294658.html
دبابتان من طراز "ليوبارد" تلقيان حتفهما بواسطة مسيرتي "لانتسيت"... فيديو
دبابتان من طراز "ليوبارد" تلقيان حتفهما بواسطة مسيرتي "لانتسيت"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير دبابتين ألمانيتي الصنع من طراز "ليوبارد". 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T14:11+0000
2023-09-22T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وكالة "RT"، مقطعي فيديو لعملية استهداف دبابات نظام كييف بواسطة مسيرات "لانتسيت" الروسية، على محور سفاتوفو - كريمينايا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي- 18" و"سي تي- 68" و"بي إر في- 16" في منطقة نوفوبيتروفكا في مقاطعة خيرسون.وأضافت الوزارة أنه "في منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي".شاهد أيضا... مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

دبابتان من طراز "ليوبارد" تلقيان حتفهما بواسطة مسيرتي "لانتسيت"... فيديو

14:11 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 22.09.2023)
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير دبابتين ألمانيتي الصنع من طراز "ليوبارد".
ونشرت وكالة "RT"، مقطعي فيديو لعملية استهداف دبابات نظام كييف بواسطة مسيرات "لانتسيت" الروسية، على محور سفاتوفو - كريمينايا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "الطيران والمدفعية الروسية أصابا ثلاث محطات رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي- 18" و"سي تي- 68" و"بي إر في- 16" في منطقة نوفوبيتروفكا في مقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة أنه "في منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 دفاع إقليمي".
شاهد أيضا... مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
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