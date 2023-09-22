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https://sputnikarabic.ae/20230922/رئيس-الوزراء-البولندي-يحذر-زيلينسكي-من-إهانات-جديدة-لبلاده-1081304141.html
رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده
رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده
حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الإهانات الجديدة ضد وارسو. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T20:07+0000
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العالم
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وقال مورافيتسكي خلال اجتماع مع الناخبين بثته قناة "TVP": "أريد أن أقول لزيلينسكي، ألا يهين البولنديين مرة أخرى بالطريقة التي أهانهم فيها أخيرا، خلال خطابه في الأمم المتحدة. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا".ووفقا لمورافيتسكي، فإن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح"، وتابع في الوقت ذاته، أن وارسو تساعد كييف، بنشاط من خلال تنظيم شحن الأسلحة.وأضاف مورافيتسكي: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشيوي، وهو مركز لوجستي خاص عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".وقال مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن "بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا، بالأسلحة لأنها كانت تقوم بتسليح نفسها بشكل نشط". وأشارت سلطات البلاد إلى أن "الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا". وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفادت التقارير أن وارسو، قدمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230920/رئيس-الوزراء-بولندا-توقفت-عن-إمداد-أوكرانيا-بالمعدات-العسكرية-لأنها-تسلح-نفسها-1081249030.html
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العالم
العالم

رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده

20:07 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 20:15 GMT 22.09.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الإهانات الجديدة ضد وارسو.
وقال مورافيتسكي خلال اجتماع مع الناخبين بثته قناة "TVP": "أريد أن أقول لزيلينسكي، ألا يهين البولنديين مرة أخرى بالطريقة التي أهانهم فيها أخيرا، خلال خطابه في الأمم المتحدة. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا".
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء: بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية لأنها تسلح نفسها
20 سبتمبر, 20:04 GMT
ووفقا لمورافيتسكي، فإن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح"، وتابع في الوقت ذاته، أن وارسو تساعد كييف، بنشاط من خلال تنظيم شحن الأسلحة.
وأضاف مورافيتسكي: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشيوي، وهو مركز لوجستي خاص عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".
وقال مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن "بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا، بالأسلحة لأنها كانت تقوم بتسليح نفسها بشكل نشط". وأشارت سلطات البلاد إلى أن "الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا". وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفادت التقارير أن وارسو، قدمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
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