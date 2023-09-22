https://sputnikarabic.ae/20230922/رئيس-الوزراء-البولندي-يحذر-زيلينسكي-من-إهانات-جديدة-لبلاده-1081304141.html
رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده
رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده
حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الإهانات الجديدة ضد وارسو. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T20:07+0000
2023-09-22T20:07+0000
2023-09-22T20:15+0000
العالم
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وقال مورافيتسكي خلال اجتماع مع الناخبين بثته قناة "TVP": "أريد أن أقول لزيلينسكي، ألا يهين البولنديين مرة أخرى بالطريقة التي أهانهم فيها أخيرا، خلال خطابه في الأمم المتحدة. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا".ووفقا لمورافيتسكي، فإن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح"، وتابع في الوقت ذاته، أن وارسو تساعد كييف، بنشاط من خلال تنظيم شحن الأسلحة.وأضاف مورافيتسكي: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشيوي، وهو مركز لوجستي خاص عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".وقال مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن "بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا، بالأسلحة لأنها كانت تقوم بتسليح نفسها بشكل نشط". وأشارت سلطات البلاد إلى أن "الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا". وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفادت التقارير أن وارسو، قدمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230920/رئيس-الوزراء-بولندا-توقفت-عن-إمداد-أوكرانيا-بالمعدات-العسكرية-لأنها-تسلح-نفسها-1081249030.html
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العالم
رئيس الوزراء البولندي يحذر زيلينسكي من إهانات جديدة لبلاده
20:07 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 20:15 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الإهانات الجديدة ضد وارسو.
وقال مورافيتسكي خلال اجتماع مع الناخبين بثته قناة "TVP": "أريد أن أقول لزيلينسكي، ألا يهين البولنديين مرة أخرى بالطريقة التي أهانهم فيها أخيرا، خلال خطابه في الأمم المتحدة. لن يسمح البولنديون بذلك أبدًا".
ووفقا لمورافيتسكي، فإن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح"، وتابع في الوقت ذاته، أن وارسو تساعد كييف، بنشاط من خلال تنظيم شحن الأسلحة.
وأضاف مورافيتسكي: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشيوي، وهو مركز لوجستي خاص عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".
وقال مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن "بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا، بالأسلحة لأنها كانت تقوم بتسليح نفسها بشكل نشط". وأشارت سلطات البلاد إلى أن "الجمهورية تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا". وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفادت التقارير أن وارسو، قدمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.