عربي
الدفاع: تدمير دبابتي "ليوبارد" وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك
https://sputnikarabic.ae/20230922/لوكاشينو-الغرب-يستنزف-زيلينسكي-بعد-أن-سئم-منه-1081291745.html
لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه
لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه
صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الجلسة العامة للاجتماع الجمهوري حول التنمية الزراعية، بأن الغرب سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويريد... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T13:13+0000
2023-09-22T13:16+0000
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وأوضح لوكاشينكو أن "بولندا اليوم ليست وحدها أداة لسحق أوكرانيا المسكينة"، مؤكدا على وجود توجيهات خارجية لتدمير البلد، قائلا:"لقد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر من الخارج، أي أنه من الضروري استنزاف زيلينسكي هذا، لقد سئموا منه".كما أشار لوكاشينكو إلى الحاجة للدفاع عن بيلاروسيا نفسها، قائلا: "لا نعرف ما يمكن توقعه من هؤلاء السياسيين المسعورين في بولندا".وخاطب لوكاشينكا شعوب بولندا وليتوانيا ولاتفيا المجاورة، في وقت سابق، قائلا: "نحن بيلاروسيا"، وتمنى لهم التوفيق والسلام، خلال المنتدى المكرس ليوم الوحدة الوطنية.وأشار رئيس الدولة البيلاروسية، في الوقت نفسه، إلى أن "العالم أصبح هشا لدرجة أن أي حركة مهما كانت صغيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230922/هدية-قاتلة-لأوكرانيا-وسائل-إعلام-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-في-دبابات-تشالنجر-1081289455.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم
أخبار العالم الآن, العالم

لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه

13:13 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الجلسة العامة للاجتماع الجمهوري حول التنمية الزراعية، بأن الغرب سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويريد "استنزافه".
وأوضح لوكاشينكو أن "بولندا اليوم ليست وحدها أداة لسحق أوكرانيا المسكينة"، مؤكدا على وجود توجيهات خارجية لتدمير البلد، قائلا:"لقد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر من الخارج، أي أنه من الضروري استنزاف زيلينسكي هذا، لقد سئموا منه".
كما أشار لوكاشينكو إلى الحاجة للدفاع عن بيلاروسيا نفسها، قائلا: "لا نعرف ما يمكن توقعه من هؤلاء السياسيين المسعورين في بولندا".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
هدية قاتلة لأوكرانيا... وسائل إعلام تكشف عن وجود مادة سامة في دبابات "تشالنجر"
11:36 GMT
وخاطب لوكاشينكا شعوب بولندا وليتوانيا ولاتفيا المجاورة، في وقت سابق، قائلا: "نحن بيلاروسيا"، وتمنى لهم التوفيق والسلام، خلال المنتدى المكرس ليوم الوحدة الوطنية.
وأشار رئيس الدولة البيلاروسية، في الوقت نفسه، إلى أن "العالم أصبح هشا لدرجة أن أي حركة مهما كانت صغيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала