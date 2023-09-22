https://sputnikarabic.ae/20230922/لوكاشينو-الغرب-يستنزف-زيلينسكي-بعد-أن-سئم-منه-1081291745.html
لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه
لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه
صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الجلسة العامة للاجتماع الجمهوري حول التنمية الزراعية، بأن الغرب سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويريد... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضح لوكاشينكو أن "بولندا اليوم ليست وحدها أداة لسحق أوكرانيا المسكينة"، مؤكدا على وجود توجيهات خارجية لتدمير البلد، قائلا:"لقد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر من الخارج، أي أنه من الضروري استنزاف زيلينسكي هذا، لقد سئموا منه".كما أشار لوكاشينكو إلى الحاجة للدفاع عن بيلاروسيا نفسها، قائلا: "لا نعرف ما يمكن توقعه من هؤلاء السياسيين المسعورين في بولندا".وخاطب لوكاشينكا شعوب بولندا وليتوانيا ولاتفيا المجاورة، في وقت سابق، قائلا: "نحن بيلاروسيا"، وتمنى لهم التوفيق والسلام، خلال المنتدى المكرس ليوم الوحدة الوطنية.وأشار رئيس الدولة البيلاروسية، في الوقت نفسه، إلى أن "العالم أصبح هشا لدرجة أن أي حركة مهما كانت صغيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230922/هدية-قاتلة-لأوكرانيا-وسائل-إعلام-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-في-دبابات-تشالنجر-1081289455.html
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لوكاشينكو: الغرب يستنزف زيلينسكي بعد أن سئم منه
13:13 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الجلسة العامة للاجتماع الجمهوري حول التنمية الزراعية، بأن الغرب سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويريد "استنزافه".
وأوضح لوكاشينكو أن "بولندا اليوم ليست وحدها أداة لسحق أوكرانيا المسكينة"، مؤكدا على وجود توجيهات خارجية لتدمير البلد، قائلا:"لقد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر من الخارج، أي أنه من الضروري استنزاف زيلينسكي هذا، لقد سئموا منه".
كما أشار لوكاشينكو إلى الحاجة للدفاع عن بيلاروسيا نفسها
، قائلا: "لا نعرف ما يمكن توقعه من هؤلاء السياسيين المسعورين في بولندا".
وخاطب لوكاشينكا شعوب بولندا وليتوانيا ولاتفيا المجاورة
، في وقت سابق، قائلا: "نحن بيلاروسيا"، وتمنى لهم التوفيق والسلام، خلال المنتدى المكرس ليوم الوحدة الوطنية.
وأشار رئيس الدولة البيلاروسية، في الوقت نفسه، إلى أن "العالم أصبح هشا لدرجة أن أي حركة مهما كانت صغيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".