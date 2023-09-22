https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لتدمير-نقطة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1081290618.html
مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مقطعا للقوات الروسية وهي تقصف موقعا أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ "غراد". 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T12:28+0000
2023-09-22T12:28+0000
2023-09-22T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وكشفت وحدات الاستطلاع الروسية عن موقع انتشار القوات الأوكرانية والتي تقع في منطقة كراسني ليمان على أراضي جمهورية دونيتسك.ثم وجهت منظومة الصواريخ "غراد" ضربة صاروخية كانت دقيقة جدا، بحيث قضت على جنود ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في نقطة الانتشار المؤقتة.وعرضت وزارة الدفاع، يوم الأربعاء الماضي، مشاهد لتدمير نقطة تابعة للواء البحري 35 من القوات المسلحة الأوكرانية تقع في منطقة بتروبافلوفسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مقطعا للقوات الروسية وهي تقصف موقعا أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ "غراد".
وكشفت وحدات الاستطلاع الروسية عن موقع انتشار القوات الأوكرانية والتي تقع في منطقة كراسني ليمان على أراضي جمهورية دونيتسك.
ثم وجهت منظومة الصواريخ "غراد" ضربة صاروخية كانت دقيقة جدا، بحيث قضت على جنود ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية
في نقطة الانتشار المؤقتة.
وعرضت وزارة الدفاع، يوم الأربعاء الماضي، مشاهد لتدمير نقطة تابعة للواء البحري 35 من القوات المسلحة الأوكرانية تقع في منطقة بتروبافلوفسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.