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الدفاع الروسية تعلن عن تضرر مبنى مقر أسطول البحر الأسود
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لتدمير-نقطة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1081290618.html
مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مقطعا للقوات الروسية وهي تقصف موقعا أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ "غراد". 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T12:28+0000
2023-09-22T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وكشفت وحدات الاستطلاع الروسية عن موقع انتشار القوات الأوكرانية والتي تقع في منطقة كراسني ليمان على أراضي جمهورية دونيتسك.ثم وجهت منظومة الصواريخ "غراد" ضربة صاروخية كانت دقيقة جدا، بحيث قضت على جنود ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في نقطة الانتشار المؤقتة.وعرضت وزارة الدفاع، يوم الأربعاء الماضي، مشاهد لتدمير نقطة تابعة للواء البحري 35 من القوات المسلحة الأوكرانية تقع في منطقة بتروبافلوفسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مشاهد لتدمير نقطة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو

12:28 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
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نشرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مقطعا للقوات الروسية وهي تقصف موقعا أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ "غراد".
وكشفت وحدات الاستطلاع الروسية عن موقع انتشار القوات الأوكرانية والتي تقع في منطقة كراسني ليمان على أراضي جمهورية دونيتسك.
ثم وجهت منظومة الصواريخ "غراد" ضربة صاروخية كانت دقيقة جدا، بحيث قضت على جنود ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في نقطة الانتشار المؤقتة.
وعرضت وزارة الدفاع، يوم الأربعاء الماضي، مشاهد لتدمير نقطة تابعة للواء البحري 35 من القوات المسلحة الأوكرانية تقع في منطقة بتروبافلوفسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
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