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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لـتي-90-إم-خلال-تدميرها-مواقع-المسلحين-في-اتجاه-سيفرسكي-فيديو-1081279869.html
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لمجموعة الدبابات "تي-90 إم" (اختراق) الملحقة بوحدات مظليي تولا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي تضرب مواقع... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T05:00+0000
2023-09-22T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهر طاقم الدبابة في الفيديو وهو يناور ويوجه ضربات مباشرة للمواقع المستهدفة، حيث يقوم الطاقم بتغيير موقع الدبابة باستمرار لكي لا يتمكن العدو من تحديده.وقال قائد الدبابة "تي 90 إم" : "هذه مدرعة رائعة، تناور بمرونة عالية، وتتسارع إلى 65 كم / ساعة، وتتحمل أقسى ظروف العمل والطقس، ويوجد فيها محرك توربيني بقوة 1030 حصان، ويتم التحكم بالبرج بسهولة تامة أكثر من الدبابة".وأضاف المقاتل: "هناك تضاريس صعبة في هذا الاتجاه وتحدث مواجهة نيران مكثفة كل يوم".وأوضح قائد الدبابة: "بالنسبة للدبابة، الشيء الرئيس هو الوصول وإطلاق النار والمغادرة بسرعة من أجل إنقاذ الدبابة والطاقم، إذ أننا نادرا ما نذهب إلى الخط المباشر، ونعمل في الغالب من مواقع مموهة".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو

05:00 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لمجموعة الدبابات "تي-90 إم" (اختراق) الملحقة بوحدات مظليي تولا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي تضرب مواقع ومعدات القوميين المتطرفين الأوكرانيين، في اتجاه سيفرسكي.
وظهر طاقم الدبابة في الفيديو وهو يناور ويوجه ضربات مباشرة للمواقع المستهدفة، حيث يقوم الطاقم بتغيير موقع الدبابة باستمرار لكي لا يتمكن العدو من تحديده.
وقال قائد الدبابة "تي 90 إم" : "هذه مدرعة رائعة، تناور بمرونة عالية، وتتسارع إلى 65 كم / ساعة، وتتحمل أقسى ظروف العمل والطقس، ويوجد فيها محرك توربيني بقوة 1030 حصان، ويتم التحكم بالبرج بسهولة تامة أكثر من الدبابة".
وأضاف المقاتل: "هناك تضاريس صعبة في هذا الاتجاه وتحدث مواجهة نيران مكثفة كل يوم".
وأوضح قائد الدبابة: "بالنسبة للدبابة، الشيء الرئيس هو الوصول وإطلاق النار والمغادرة بسرعة من أجل إنقاذ الدبابة والطاقم، إذ أننا نادرا ما نذهب إلى الخط المباشر، ونعمل في الغالب من مواقع مموهة".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 سبتمبر, 07:11 GMT
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