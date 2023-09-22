https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لـتي-90-إم-خلال-تدميرها-مواقع-المسلحين-في-اتجاه-سيفرسكي-فيديو-1081279869.html
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لمجموعة الدبابات "تي-90 إم" (اختراق) الملحقة بوحدات مظليي تولا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي تضرب مواقع... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T05:00+0000
2023-09-22T05:00+0000
2023-09-22T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهر طاقم الدبابة في الفيديو وهو يناور ويوجه ضربات مباشرة للمواقع المستهدفة، حيث يقوم الطاقم بتغيير موقع الدبابة باستمرار لكي لا يتمكن العدو من تحديده.وقال قائد الدبابة "تي 90 إم" : "هذه مدرعة رائعة، تناور بمرونة عالية، وتتسارع إلى 65 كم / ساعة، وتتحمل أقسى ظروف العمل والطقس، ويوجد فيها محرك توربيني بقوة 1030 حصان، ويتم التحكم بالبرج بسهولة تامة أكثر من الدبابة".وأضاف المقاتل: "هناك تضاريس صعبة في هذا الاتجاه وتحدث مواجهة نيران مكثفة كل يوم".وأوضح قائد الدبابة: "بالنسبة للدبابة، الشيء الرئيس هو الوصول وإطلاق النار والمغادرة بسرعة من أجل إنقاذ الدبابة والطاقم، إذ أننا نادرا ما نذهب إلى الخط المباشر، ونعمل في الغالب من مواقع مموهة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لمجموعة الدبابات "تي-90 إم" (اختراق) الملحقة بوحدات مظليي تولا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي تضرب مواقع ومعدات القوميين المتطرفين الأوكرانيين، في اتجاه سيفرسكي.
وظهر طاقم الدبابة في الفيديو وهو يناور ويوجه ضربات مباشرة للمواقع المستهدفة، حيث يقوم الطاقم بتغيير موقع الدبابة باستمرار لكي لا يتمكن العدو من تحديده.
وقال قائد الدبابة "تي 90 إم" : "هذه مدرعة رائعة، تناور بمرونة عالية، وتتسارع إلى 65 كم / ساعة، وتتحمل أقسى ظروف العمل والطقس، ويوجد فيها محرك توربيني بقوة 1030 حصان، ويتم التحكم بالبرج بسهولة تامة أكثر من الدبابة".
وأضاف المقاتل: "هناك تضاريس صعبة في هذا الاتجاه وتحدث مواجهة نيران مكثفة كل يوم".
وأوضح قائد الدبابة: "بالنسبة للدبابة، الشيء الرئيس هو الوصول وإطلاق النار والمغادرة بسرعة
من أجل إنقاذ الدبابة والطاقم، إذ أننا نادرا ما نذهب إلى الخط المباشر، ونعمل في الغالب من مواقع مموهة".