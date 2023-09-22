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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/نائب-الرئيس-الصيني-وقف-إطلاق-النار-وبدء-مفاوضات-السلام-الحل-الوحيد-للأزمة-في-أوكرانيا-1081278477.html
نائب الرئيس الصيني: وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا
نائب الرئيس الصيني: وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا
صرح نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، بأن الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا يتمثل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن بكين تدعم كافة الجهود الرامية... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T01:47+0000
2023-09-22T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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بكين - سبوتنيك. وقال هان تشنغ خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس، إن "التواصل والحوار يعتبران وسيلة هامة لتحقيق التعاون الدولي في مجال الأمن.. وهكذا هو الأمر مع الطرفين المتنازعين".وأشار إلى أن قضايا الأمن لمختلف البلدان مرتبطة ببعضها البعض، مضيفا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاوف المعقولة في مجال الأمن لكافة البلدان وتسوية الخلافات بطرق سلمية، من خلال الحوار والمشاورات".وكان نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، قال أمس الخميس، إنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".يذكر أن الصين قدمت في وقت سابق رؤيتها للتسوية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-الروسية-بدء-المباحثات-بين-لافروف-والأمين-العام-للأمم-المتحدة-1081278336.html
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب الرئيس الصيني: وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا

01:47 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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صرح نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، بأن الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا يتمثل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن بكين تدعم كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة وهي على استعداد لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن.
بكين - سبوتنيك. وقال هان تشنغ خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس، إن "التواصل والحوار يعتبران وسيلة هامة لتحقيق التعاون الدولي في مجال الأمن.. وهكذا هو الأمر مع الطرفين المتنازعين".
وتابع، "وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام الطريق الوحيد إلى حل الأزمة الأوكرانية. وتدعم الصين كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وستواصل لعب الدور البناء في تحقيق السلام بأسرع ما يمكن".
وأشار إلى أن قضايا الأمن لمختلف البلدان مرتبطة ببعضها البعض، مضيفا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاوف المعقولة في مجال الأمن لكافة البلدان وتسوية الخلافات بطرق سلمية، من خلال الحوار والمشاورات".
وكان نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشياو، قال أمس الخميس، إنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
الخارجية الروسية: بدء المباحثات بين لافروف والأمين العام للأمم المتحدة
00:38 GMT
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد التوتر، والامتناع عن اتخاذ أي تحركات أحادية تؤدي إلى تصعيد الوضع، والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتسوية سلمية".
يذكر أن الصين قدمت في وقت سابق رؤيتها للتسوية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها وقف إطلاق النار.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 سبتمبر, 07:11 GMT
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