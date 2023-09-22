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https://sputnikarabic.ae/20230922/وزارة-الدفاع-الروسية-التشكيلات-المسلحة-في-قره-باغ-بدأت-بتسليم-أسلحتها-1081302875.html
وزارة الدفاع الروسية: التشكيلات المسلحة في قره باغ بدأت بتسليم أسلحتها
وزارة الدفاع الروسية: التشكيلات المسلحة في قره باغ بدأت بتسليم أسلحتها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، سلمت التشكيلات المسلحة في قره باغ، 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T18:07+0000
2023-09-22T18:18+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "عملًا بالاتفاقات، التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ، بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، تحت رقابة قوات حفظ السلام الروسية. وفي 22 سبتمبر(الجاري)، تم تسليم ما يلي : 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة النارية ونحو 5 آلاف قذيفة" .ولا يزال هناك 826 مدنيًا برفقة قوات حفظ السلام الروسية، من بينهم 440 طفلًا، وليس لديهم الآن فرصة العودة إلى ديارهم، ويتم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم.وعقدت جولة من المفاوضات، يوم أمس الخميس، بين ممثلي السلطات الأذربيجانية والسكان الأرمن في إقليم قره باغ، في مدينة يفلاخ، بعدما تم التوصل، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان لم تشارك في صياغة نص اتفاق وقف إطلاق النار، في إقليم قره باغ.وكان الصراع احتدم مجددًا في إقليم قره باغ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.واعتبرت باكو، أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة، فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بـ"العدوان"، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20230921/نائب-مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-روسيا-مهتمة-بالتوصل-إلى-حل-سريع-للأزمة-في-قره-باغ-1081277420.html
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العالم
العالم

وزارة الدفاع الروسية: التشكيلات المسلحة في قره باغ بدأت بتسليم أسلحتها

18:07 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 18:18 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين (بردزور) الأذربيجانيية في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين (بردزور) الأذربيجانيية في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، سلمت التشكيلات المسلحة في قره باغ، 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة النارية ونحو 5 آلاف قذيفة.
وجاء في بيان الوزارة: "عملًا بالاتفاقات، التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ، بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، تحت رقابة قوات حفظ السلام الروسية. وفي 22 سبتمبر(الجاري)، تم تسليم ما يلي : 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة النارية ونحو 5 آلاف قذيفة" .
ولا يزال هناك 826 مدنيًا برفقة قوات حفظ السلام الروسية، من بينهم 440 طفلًا، وليس لديهم الآن فرصة العودة إلى ديارهم، ويتم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم.
عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا مهتمة بالتوصل إلى حل سريع للأزمة في قره باغ
أمس, 20:47 GMT
وعقدت جولة من المفاوضات، يوم أمس الخميس، بين ممثلي السلطات الأذربيجانية والسكان الأرمن في إقليم قره باغ، في مدينة يفلاخ، بعدما تم التوصل، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان لم تشارك في صياغة نص اتفاق وقف إطلاق النار، في إقليم قره باغ.
وكان الصراع احتدم مجددًا في إقليم قره باغ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
واعتبرت باكو، أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة، فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بـ"العدوان"، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
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