https://sputnikarabic.ae/20230922/وزير-خارجية-بنغلاديش-نواجه-صعوبات-في-شراء-الأسمدة-الروسية-لكن-نسعى-للتغلب-عليها-1081279138.html

وزير خارجية بنغلاديش: نواجه صعوبات في شراء الأسمدة الروسية لكن نسعى للتغلب عليها

وزير خارجية بنغلاديش: نواجه صعوبات في شراء الأسمدة الروسية لكن نسعى للتغلب عليها

صرح وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن، بأن بلاده تواجه صعوبات في شراء الأسمدة الروسية، لكنها تسعى جاهدة للتغلب عليها. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T02:52+0000

2023-09-22T02:52+0000

2023-09-22T02:58+0000

روسيا

بنغلاديش

الأسمدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال عبد المؤمن في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نشتري الأسمدة من روسيا.. لكن هناك صعوبة لأن هناك الكثير من العقوبات".وأخطرت روسيا، في 17 يوليو/تموز الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتؤكد روسيا، أن الغرب صدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه بدلاً، من البلدان الأفريقية المحتاجة، منتهكاً بذلك شرط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم وفاء الأطراف بالتزامات واتفاقيات صفقة الحبوب، خصوصا المتعلقة بالجزء الروسي منها.وتضمنت المبادرة البحر الأسود، التي تم توقيعها من قبل ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فيها أوديسا.والجزء الثاني من الاتفاق، الذي لم يتم تنفيذه، هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، ومدته ثلاث سنوات؛ وينص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك"، بنظام "سويفت" للمراسلات المالية، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة.

https://sputnikarabic.ae/20230921/أردوغان-يأمل-في-استئناف-صفقة-الحبوب-1081274326.html

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روسيا, بنغلاديش, الأسمدة