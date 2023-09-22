https://sputnikarabic.ae/20230922/-الدفاع-تدمير-دبابتي-ليوبارد-وتحييد-20-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1081292994.html
الجيش الروسي يدمر دبابتي "ليوبارد" ويحيد مئات العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
الجيش الروسي يدمر دبابتي "ليوبارد" ويحيد مئات العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي بلغت ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T13:19+0000
2023-09-22T13:19+0000
2023-09-22T14:14+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية: أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية في اتجاه كوبيانسك، حيدت 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز ليوبارد وثلاث عربات للقوات الأوكرانية في أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 113 في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالتعاون مع الطيران والمدفعية صدت أربع هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث حيدت 200 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة وثلاث مركبات، ومدفعية "إم 777" الأمريكية، ومدفع "غباتسينت –ب"، وكذلك محطة الرادار "أن/تي بي كيو-36" الأمريكية.وفي اتجاه كراسني ليمان، تم صد هجومين من اللواء 12 قوات خاصة واللواء 5 من الحرس الوطني الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، وتم تحييد 60 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعي هاوتزر "دي 30".دمرت مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية مجموعات القوات الأوكرانية والمعدات التابعة في جنوب دونيتسك وبريوتنوي من منطقة زابوروجيه.وتم تحييد ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومستودع ذخيرة من لواء الدبابات 1 الأوكراني بالقرب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230922/الطيران-والمدفعية-الروسية-يقصفان-3-محطات-رادار-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-عاجل-1081292908.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر دبابتي "ليوبارد" ويحيد مئات العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
13:19 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي بلغت ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز "ليوبارد" ومستودع ذخيرة.
وذكرت الدفاع الروسية: أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية في اتجاه كوبيانسك، حيدت 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز ليوبارد وثلاث عربات للقوات الأوكرانية في أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 113 في مقاطعة خاركوف".
كما تم تدمير مدفعية "كراب"، ومدافع هاوتزر من طراز "بانزيرهاوبيتزي 2000" ألمانية الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "دي-30"، ومدفع مضاد للمدرعات.
وأضافت الدفاع أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية بالتعاون مع الطيران والمدفعية صدت أربع هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث حيدت 200 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة وثلاث مركبات، ومدفعية "إم 777" الأمريكية، ومدفع "غباتسينت –ب"، وكذلك محطة الرادار "أن/تي بي كيو-36" الأمريكية.
وفي اتجاه كراسني ليمان، تم صد هجومين من اللواء 12 قوات خاصة
واللواء 5 من الحرس الوطني الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، وتم تحييد 60 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعي هاوتزر "دي 30".
ودمرت القوات الروسية وحدات العدو والمعدات في منطقة زابوروجه، حيث تم تحييد 20 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
دمرت مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية مجموعات القوات الأوكرانية
والمعدات التابعة في جنوب دونيتسك وبريوتنوي من منطقة زابوروجيه.
دمرت مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية وحدات القوات الأوكرانية والمعدات التابعة لها في جنوب دونيتسك وبريوتنوي من منطقة زابوروجيه.
وتم تحييد ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومستودع ذخيرة من لواء الدبابات 1 الأوكراني بالقرب في جمهورية دونيتسك الشعبية.