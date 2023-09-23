https://sputnikarabic.ae/20230923/أوكرانيا-والغرب-غير-مستعدين-لصراع-منهك-وواشنطن-تخطط-لإرسال-صواريخ-أتاكمز-لكييف-1081320311.html

أوكرانيا والغرب غير مستعدين لصراع منهك.. وواشنطن تخطط لإرسال صواريخ "أتاكمز" لكييف

أوكرانيا والغرب غير مستعدين لصراع منهك.. وواشنطن تخطط لإرسال صواريخ "أتاكمز" لكييف

نناقش في هذه الحلقة من "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك" عدة مواضيع، أبرزها: واشنطن تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، والكويت... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T14:24+0000

2023-09-23T14:24+0000

2023-09-23T14:24+0000

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أوكرانيا والغرب غير مستعدين لصراع منهك و واشنطن تخطط لإرسال صواريخ "أتاكمز" لكييف أوكرانيا والغرب غير مستعدين لصراع منهك و واشنطن تخطط لإرسال صواريخ "أتاكمز" لكييف

كما نناقش المواضيع التالية: البرهان يحذر من امتداد الحرب إلى الدول المجاورة وحميدتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار، والمفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا وتدعو لرفع العقوبات عنها.واشنطن تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانياذكرت وسائل إعلام نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونغرس، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" التشغيلية التكتيكية إلى أوكرانيا.وأضافت أن "الرئيس جو بايدن، أخبر فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم عددًا صغيرًا من الصواريخ بعيدة المدى".يشار إلى أن "أتاكمز" – هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب، بما في ذلك "هيمارس".إلى ذلك، ذكرت مجلة "إيكونوميست"، أمس الجمعة، أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق.وأضافت: "أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة... لكن لسوء الحظ، أوكرانيا ليست جاهزة بعد، تمامًا مثل شركائها الغربيين".وأشارت إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى البدء في "استخدام الموارد بشكل عقلاني"، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة".وأضاف أن تمويل الحرب والمساعدات المقدمة لكييف سواء مالية أو عسكرية تعني استمرارية للحرب وهي تنذر بخطورة، لأن الهجوم المضاد الذي كانت تعول عليه الولايات المتحدة والغرب عموماً ضد القوات الروسية في عملياتها الخاصة فشل فشلاً ذريعاً.الكويت تطالب العراق بـ"إجراءات ملموسة وعاجلة" لترسيم الحدود البحريةحث رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حكومة العراق على اتخاذ ما سماه "إجراءات ملموسة وعاجلة" في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومعالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن "خور عبد الله"، الذي اعتبر أن فيه مغالطات.وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية.وأكد احتفاظ الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى حرص بلاده على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمية والدولية.وأوضح أن الوضع الآن على عاتق البرلمان العراقي فإما أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أو يرفضها وتعتبر ملغاة من جانب واحد، وعليه يجب إشعار الطرف الآخر كتابيا خلال ستة أشهر وأن يوافق على الإلغاء، بحسب المادة 16 في الاتفاقية.البرهان يحذر من امتداد الحرب إلى الدول المجاورة وحميدتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النارحذر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المجتمع الدولي من أن الحرب في بلاده قد تمتد إلى الدول الأفريقية المجاورة.وحث البرهان، في خطابه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على تصنيف خصومه، قوات الدعم السريع، جماعة إرهابية.وفي حديثه أمام الأمم المتحدة، قال البرهان إن حزبه منفتح على محادثات السلام، ويريد "وضع حد لهذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني"، لكنه قال إن قوات الدعم السريع رفضت ذلك.في المقابل، قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو إنه مستعد للمشاركة في المحادثات.وأوضح أن هناك الكثير من العناصر قدمت من دول الجوار وهم في طريق عودتهم لدولهم مما يؤثر هذه البلدان، مبينا أن عودتهم بسلاحهم إلى تلك المناطق يهدد الأمن الإقليمي.المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعيةأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.جاء ذلك وفق ما أعلنته متحدثة المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأوضحت بيسونيرو، أن "المساعدات تقسم إلى 60 مليون يورو مخصصة لدعم ميزانية البلاد، و67 مليون يورو مخصصة لدعم جهود البلاد في مكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة".وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "هذه الحزمة الأولى تأتي بناء على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة، كما تعمل المفوضية على تسريع كل من البرامج المنصوصة في مذكرة التفاهم".وأضافت كمون أنه ليس من السهل أبدا أن تستطيع تونس عمليا وقطعا الحد من الهجرة غير الشرعية، لأن أعداد المهاجرين يتكاثر يوميا خاصة مع عدم قيام دول الجوار خاصة الجزائر وليبيا بحراسة حدودهم ومنع المهاجرين الأفارقة من القدوم إلى تونس، إضافة إلى أهمية القضاء على أسباب الهجرة بتوفير فرص العمل.الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا وتدعو لرفع العقوبات عنهاوقع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه بنظيره السوري بشار الأسد، الجمعة، اتفاق "شراكة استراتيجية" بين الصين وسوريا.جاء ذلك خلال أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ نحو عقدين إلى بكين.وشهد رئيسا الدولتين التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي في مجالات تشمل تعاون الحزام والطريق، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب إعلان رسمي مشترك نشرته وكالة "شينخوا".ودعت بكين، إلى رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فورا.وأوضح أن ذلك سيحدث عبر الدعم والتبادل المباشر من خلال قنوات خاصة بين البلدين للتغلب على المنع وأزمة التحويلات المصرفية باستخدام اليوان والليرة السورية، كما أن الصين من منطلق أخلاقي ستعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري في مجالات عدة مثل الأزمات التي تتعلق بالطاقة الكهربية والأمور المعيشية الأخرى.

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