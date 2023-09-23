https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-أمريكا-تطالب-بولندا-بتبرير-استمرارها-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1081306654.html
إعلام: أمريكا تطالب بولندا بتبرير استمرارها تقديم الدعم لأوكرانيا
إعلام: أمريكا تطالب بولندا بتبرير استمرارها تقديم الدعم لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن ممثلي وارسو أكدوا بشكل خاص لزملائهم الأجانب أن الدعم العسكري لأوكرانيا سيستمر، وإن كان على نطاق أصغر. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T06:00+0000
2023-09-23T06:00+0000
2023-09-23T06:00+0000
العالم
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بولندا
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وطلبت الولايات المتحدة توضيحات من بولندا حول دعمها لأوكرانيا، بعد أن قالت وارسو إن البلاد أوقفت المساعدة العسكرية لكييف.وأكدّ المصدر أن بولندا لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، لكن الموقف الدقيق للبلاد غير واضح، وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، إن البلاد توقفت عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لأنها تشعر بجهد لتطوير جيشها.وقال المسؤول الأمريكي: "إن الخلافات بين الحلفاء لم تؤدِ بعد إلى تصدعات في وحدة التحالف". ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، أكد ممثلو وارسو بشكل خاص للزملاء الأجانب، أن الدعم العسكري لأوكرانيا سيستمر، وإن كان على نطاق أصغر، مؤكدين أن فقدان الدعم من بولندا " يهدد بتقويض وحدة الناتو".أدى الصراع، الذي بدأ على نطاق واسع بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية، فجأة إلى التشكيك في الوحدة التي حددت علاقات الجيران، على الرغم من أن كلا الجانبين دعا، في وقت لاحق، إلى تخفيف التوترات، ما أصبح يشكل خطرا على التضامن الأوروبي مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الخارجية-المجر-لا-ترى-أي-عوائق-أمام-استخدام-الوقود-النووي-الروسي-1081305827.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
إعلام: أمريكا تطالب بولندا بتبرير استمرارها تقديم الدعم لأوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن ممثلي وارسو أكدوا بشكل خاص لزملائهم الأجانب أن الدعم العسكري لأوكرانيا سيستمر، وإن كان على نطاق أصغر.
وطلبت الولايات المتحدة توضيحات من بولندا حول دعمها لأوكرانيا، بعد أن قالت وارسو إن البلاد أوقفت المساعدة العسكرية لكييف.
وأشارت وسائل الإعلام، بالإشارة إلى ممثل كبير لوزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء، ماتيوس مورافيتسكي، قال: "إن بولندا لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا".
وأكدّ المصدر أن بولندا لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، لكن الموقف الدقيق للبلاد غير واضح، وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، إن البلاد توقفت عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة
لأنها تشعر بجهد لتطوير جيشها.
وقال المسؤول الأمريكي: "إن الخلافات بين الحلفاء لم تؤدِ بعد إلى تصدعات في وحدة التحالف". ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، أكد ممثلو وارسو بشكل خاص للزملاء الأجانب، أن الدعم العسكري لأوكرانيا سيستمر
، وإن كان على نطاق أصغر، مؤكدين أن فقدان الدعم من بولندا " يهدد بتقويض وحدة الناتو".
أدى الصراع، الذي بدأ على نطاق واسع بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية، فجأة إلى التشكيك في الوحدة التي حددت علاقات الجيران، على الرغم من أن كلا الجانبين دعا، في وقت لاحق، إلى تخفيف التوترات، ما أصبح يشكل خطرا على التضامن الأوروبي مع أوكرانيا.