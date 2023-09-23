https://sputnikarabic.ae/20230923/إعلام-إرسال-أتاكمز-إلى-كييف-قد-يشجع-برلين-على-إرسال-صواريخ-توروس-1081322580.html
إعلام: إرسال "أتاكمز" إلى كييف قد يشجع برلين على إرسال صواريخ "توروس"
إعلام: إرسال "أتاكمز" إلى كييف قد يشجع برلين على إرسال صواريخ "توروس"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قرار واشنطن بإرسال صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا قد يدفع ألمانيا إلى إرسال صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى منطقة النزاع،... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T15:16+0000
2023-09-23T15:16+0000
2023-09-23T15:16+0000
رصد عسكري
العالم
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وقالت وسائل الإعلام: "إن إرسال الولايات المتحدة لمنظومة أتاكمز قد يدفع ألمانيا إلى تقديم صواريخ توروس بعيدة المدى".وأضافت أن السلطات الألمانية ذكرت في أكثر من مناسبة أنها تفضل تزويد القوات الأوكرانية بأنواع جديدة من الأسلحة بعد أن تفعل واشنطن ذلك.وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد ناقش مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، احتمالات تسليم صواريخ "توروس"، ولكن بوربوك أعربت عن رفضها لذلك، بدعوى أن الصواريخ يمكن أن تستهدف روسيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية الأوكراني إن برلين "ستفعل ذلك على أي حال".
https://sputnikarabic.ae/20230923/صحفي-أمريكي-الغرب-يريد-خوض-حرب-عالمية-ضد-روسيا-والصين-1081320960.html
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رصد عسكري, العالم
إعلام: إرسال "أتاكمز" إلى كييف قد يشجع برلين على إرسال صواريخ "توروس"
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قرار واشنطن بإرسال صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا قد يدفع ألمانيا إلى إرسال صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى منطقة النزاع، والتي تصر كييف على توريدها.
وقالت وسائل الإعلام: "إن إرسال الولايات المتحدة لمنظومة أتاكمز قد يدفع ألمانيا إلى تقديم صواريخ توروس بعيدة المدى".
وأضافت أن السلطات الألمانية ذكرت في أكثر من مناسبة أنها تفضل تزويد القوات الأوكرانية بأنواع جديدة من الأسلحة بعد أن تفعل واشنطن ذلك.
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد ناقش مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، احتمالات تسليم صواريخ "توروس"، ولكن بوربوك أعربت عن رفضها لذلك، بدعوى أن الصواريخ يمكن أن تستهدف روسيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية الأوكراني إن برلين "ستفعل ذلك على أي حال".