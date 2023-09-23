عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الأمطار-تغرق-شوارع-مدينة-هندية-وتجرف-المواطنين-فيديو-1081319565.html
الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو
الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو
تم تداول لقطات تظهر غرق شوارع مدينة ناغبور في ولاية ماهاراشترا الهندية جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T13:48+0000
2023-09-23T13:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102713/19/1027131995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35c274dc768def570be2e4db8a3df45d.jpg
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102713/19/1027131995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35f3fb639545f8e8d5ac87a4ad5e50f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو

13:48 GMT 23.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالجو في موسكو - أمطار - مطر - روسيا
الجو في موسكو - أمطار - مطر - روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تم تداول لقطات تظهر غرق شوارع مدينة ناغبور في ولاية ماهاراشترا الهندية جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.
خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة صواريخ غراد - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала