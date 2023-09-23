https://sputnikarabic.ae/20230923/الأمطار-تغرق-شوارع-مدينة-هندية-وتجرف-المواطنين-فيديو-1081319565.html
الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو
الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو
تم تداول لقطات تظهر غرق شوارع مدينة ناغبور في ولاية ماهاراشترا الهندية جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T13:48+0000
2023-09-23T13:48+0000
2023-09-23T13:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الأمطار تغرق شوارع مدينة هندية وتجرف المواطنين... فيديو
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تم تداول لقطات تظهر غرق شوارع مدينة ناغبور في ولاية ماهاراشترا الهندية جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.
خلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.