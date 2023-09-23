https://sputnikarabic.ae/20230923/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-12-ضربة-ضخمة-استمرت-لأيام-استهدفت-النظام-اللوجستي-العسكري-الأوكراني-1081313835.html
الدفاع الروسية تكشف عن 12 ضربة ضخمة استهدفت النظام اللوجستي العسكري الأوكراني
الدفاع الروسية تكشف عن 12 ضربة ضخمة استهدفت النظام اللوجستي العسكري الأوكراني
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت لأيام، استهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T10:40+0000
2023-09-23T10:40+0000
2023-09-23T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في الفترة من 17 - 23 سبتمبر (أيلول) 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات المدرعة (الأوكرانية). ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة الأجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب للمخربين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نقاط تجميع المرتزقة الأجانب".بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير جزء من مخزون صواريخ كروز وتم تدمير قذائف اليورانيوم المنضب وقاذفات أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ المضادة للطائرات أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا".وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي وفي هذا الاتجاه ونتيجة الضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية بلغت خسائر العدو أكثر من 1455 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين وتدمير 16 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و25 آلية و15 قطعة مدفعية ميدانية وثلاث مركبات قتالية من طراز ميلرس. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230923/المقاتلات-الروسية-تسقط-4-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-وسو-24-وميغ-29--عاجل-1081313647.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081306133.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن 12 ضربة ضخمة استهدفت النظام اللوجستي العسكري الأوكراني
10:40 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 23.09.2023) تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت لأيام، استهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية
، أنه "في الفترة من 17 - 23 سبتمبر (أيلول) 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات المدرعة (الأوكرانية). ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة الأجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب للمخربين الأوكرانيين، بالإضافة إلى نقاط تجميع المرتزقة الأجانب".
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات، لحقت أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه، وانخفضت قدرات عمليات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".
بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير جزء من مخزون صواريخ كروز وتم تدمير قذائف اليورانيوم المنضب وقاذفات أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ المضادة للطائرات أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا".
وعلى محور دونيتسك، أفادت الدفاع الروسية بأن "الإجراءات المختصة لوحدات تجمع قوات "الجنوب" صدت خلال الفترة المحددة 28 هجومًا لمجموعات هجومية من الألوية 53 و110 الآلية واللواء 79 الهجومي الجوي واللواء 3 الهجومي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق من كليشيفكا وأفديفكا ومارينكا، السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي وفي هذا الاتجاه ونتيجة الضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية بلغت خسائر العدو أكثر من 1455 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين وتدمير 16 دبابة ومركبة قتالية
مدرعة أخرى و25 آلية و15 قطعة مدفعية ميدانية وثلاث مركبات قتالية من طراز ميلرس. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة".