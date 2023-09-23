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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/القوات-الروسية-تعثر-على-دبابة-تي-72-أوكرانية-مدفونة-ومهجورة-فيديو-1081316236.html
القوات الروسية تعثر على دبابة "تي 72" أوكرانية "مدفونة ومهجورة"... فيديو
القوات الروسية تعثر على دبابة "تي 72" أوكرانية "مدفونة ومهجورة"... فيديو
عثر جنود الحرس الروسي والاستخبارات العسكرية الروسية على دبابة أوكرانية من طراز "تي 72" مهجورة، بعد أن تم دفن جزء كبير منها بهدف إخفائها. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T12:27+0000
2023-09-23T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب بيان الخدمة الصحفية التابعة للحرس الروسي، فقد كانت الدبابة في أحد المواقع التي هجرها الجيش الأوكراني في منطقة ستاروبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعُثر إلى جانب الدبابة على قذائف أُخفيت ضمن مخبأ في منطقة مجاورة.وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، وفي هذا الاتجاه ونتيجة الضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1455 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير 16 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و25 آلية و15 قطعة مدفعية ميدانية وثلاث مركبات قتالية من طراز ميلرس. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230923/مشاهد-لجثث-الجنود-الأوكرانيين-بعد-فشل-هجومهم-في-مدينة-كليشيفكا-فيديو-1081315538.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعثر على دبابة "تي 72" أوكرانية "مدفونة ومهجورة"... فيديو

12:27 GMT 23.09.2023
© Photoدبابة أوكرانية مهجورة في دونيتسك
دبابة أوكرانية مهجورة في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Photo
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عثر جنود الحرس الروسي والاستخبارات العسكرية الروسية على دبابة أوكرانية من طراز "تي 72" مهجورة، بعد أن تم دفن جزء كبير منها بهدف إخفائها.
وبحسب بيان الخدمة الصحفية التابعة للحرس الروسي، فقد كانت الدبابة في أحد المواقع التي هجرها الجيش الأوكراني في منطقة ستاروبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعُثر إلى جانب الدبابة على قذائف أُخفيت ضمن مخبأ في منطقة مجاورة.

وقام الجنود الأوكرانيون بتلغيم الدبابة بعدة قنابل متفرقة شديدة الانفجار، حيث قام خبراء المتفجرات الروس بنزعها وإبطال مفعولها.

وكانت الدفاع الروسية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأنه على محور دونيتسك، "صدت الإجراءات المختصة لوحدات تجمع قوات "الجنوب"، خلال الفترة المحددة، (من 17 - 23 سبتمبر / أيلول) الجاري، 28 هجومًا لمجموعات هجومية من الألوية 53 و110 الآلية، واللواء 79 الهجومي الجوي، واللواء 3 الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق من كليشيفكا وأفديفكا ومارينكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لجثث الجنود الأوكرانيين بعد فشل هجومهم في مدينة كليشيفكا... فيديو
11:52 GMT
وتابعت الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، وفي هذا الاتجاه ونتيجة الضربات الجوية والقوات الصاروخية والمدفعية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1455 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير 16 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و25 آلية و15 قطعة مدفعية ميدانية وثلاث مركبات قتالية من طراز ميلرس. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة".
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