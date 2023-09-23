https://sputnikarabic.ae/20230923/المنقذون-الروس-يعثرون-على-25-جثة-في-ليبيا-بعد-فحص-20-ألف-متر-مربع-خلال-يوم-واحد-1081312965.html
المنقذون الروس يعثرون على 25 جثة في ليبيا بعد فحص 20 ألف متر مربع خلال يوم واحد
المنقذون الروس يعثرون على 25 جثة في ليبيا بعد فحص 20 ألف متر مربع خلال يوم واحد
أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ الروس التابعين لها قد فحصوا، خلال يوم واحد، أكثر من 20 ألف متر مربع من المناطق المتضررة من... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T10:09+0000
2023-09-23T10:09+0000
2023-09-23T10:09+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
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وأفادت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أنه "خلال النهار، قام رجال الإنقاذ، بالتعاون مع أطقم الكلاب البوليسية وباستخدام أنظمة جوية دون طيار، بفحص أكثر من 20 ألف متر مربع من الأراضي، وعشرة كيلومترات من الخط الساحلي، و33 ألف متر مربع من المياه".الجدير بالذكر أن رجال الإنقاذ الروس يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية كبيرة من أجل الوصول إلى جثث القتلى.وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق شرقي ليبيا 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود، بحسب الهلال الأحمر الليبي.وبدورها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرقي ليبيا المتضررة من الفيضانات.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
المنقذون الروس يعثرون على 25 جثة في ليبيا بعد فحص 20 ألف متر مربع خلال يوم واحد
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أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ الروس التابعين لها قد فحصوا، خلال يوم واحد، أكثر من 20 ألف متر مربع من المناطق المتضررة من الفيضان الذي ضرب ليبيا، حيث تم انتشال 23 جثة لضحايا من أماكن يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى جثتين من تحت الأنقاض.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"
، أنه "خلال النهار، قام رجال الإنقاذ، بالتعاون مع أطقم الكلاب البوليسية وباستخدام أنظمة جوية دون طيار، بفحص أكثر من 20 ألف متر مربع من الأراضي، وعشرة كيلومترات من الخط الساحلي، و33 ألف متر مربع من المياه".
وتابعت الوزارة: "وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، وباستخدام الزوارق المائية، تم انتشال جثث 23 قتيلاً من تحت الأنقاض، وانتشال جثتي ضحيتين من تحت الأنقاض في المناطق الحضرية".
الجدير بالذكر أن رجال الإنقاذ الروس يقومون بتفكيك جميع الهياكل المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة بعناية كبيرة من أجل الوصول إلى جثث القتلى.
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الغواصون الروس بانتشال القوارب والسيارات الغارقة. وخلال الأيام القليلة الماضية، قام رجال الإنقاذ الروس بالبحث في مساحة غطت 530 ألف متر مربع من الأراضي المتضررة.
وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق شرقي ليبيا 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود، بحسب الهلال الأحمر الليبي.
وبدورها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرقي ليبيا المتضررة من الفيضانات.