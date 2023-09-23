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https://sputnikarabic.ae/20230923/بعد-أزمة-انقطاع-التيار-تونس-تنهي-مهام-مدير-شركة-الكهرباء-والغاز-1081307624.html
بعد أزمة انقطاع التيار.. تونس تنهي مهام مدير شركة الكهرباء والغاز
بعد أزمة انقطاع التيار.. تونس تنهي مهام مدير شركة الكهرباء والغاز
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعيين فيصل طريفة خلفا له. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T06:32+0000
2023-09-23T06:32+0000
العالم العربي
تونس
قيس سعيد
الأخبار
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ونشرت الرئاسة التونسية البيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك ( أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، في صيغة مقتضبة دون إيراد المزيد من التفاصيل. وشهدت جميع المحافظات التونسية، الثلاثاء الماضي، انقطاعا كاملا في التيار الكهربائي، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين. وقال مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن أسباب الانقطاع الكهربائي في كامل محافظات البلاد، تقنية بالأساس. وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230920/مسؤول-تونسي-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-انقطاع-الكهرباء-عن-كافة-محافظات-البلاد-1081217052.html
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الأخبار
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العالم العربي, تونس, قيس سعيد, الأخبار
العالم العربي, تونس, قيس سعيد, الأخبار

بعد أزمة انقطاع التيار.. تونس تنهي مهام مدير شركة الكهرباء والغاز

06:32 GMT 23.09.2023
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© flickr.com / Cernavoda
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعيين فيصل طريفة خلفا له.
ونشرت الرئاسة التونسية البيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك ( أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، في صيغة مقتضبة دون إيراد المزيد من التفاصيل.
وشهدت جميع المحافظات التونسية، الثلاثاء الماضي، انقطاعا كاملا في التيار الكهربائي، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
مسؤول تونسي يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب انقطاع الكهرباء عن كافة محافظات البلاد
20 سبتمبر, 08:46 GMT
وقال مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن أسباب الانقطاع الكهربائي في كامل محافظات البلاد، تقنية بالأساس.
وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.
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