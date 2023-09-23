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https://sputnikarabic.ae/20230923/بودليت---إي-رادار-روسي-ثلاثي-الأبعاد-لرصد-الأهداف-على-ارتفاعات-منخفضة-1081323033.html
"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد لرصد الأهداف على ارتفاعات منخفضة
"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد لرصد الأهداف على ارتفاعات منخفضة
تلجأ بعض الطائرات العسكرية للتحليق على ارتفاعات منخفضة حتى لا ترصدها محطات الرادار التقليدية، وهو تكتيك عسكري يمثل تحديا كبيرا في الحروب الحديثة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T15:41+0000
2023-09-23T15:41+0000
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ولهذا السبب تم تطوير أنواع خاصة من الرادارات، التي يمكنها كشف الأهداف الجوية في الارتفاعات المنخفضة ومنها رادار "بودليت - إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويصنف "بودليت - إي" ضمن أنظمة الرادار الروسية المتعددة الاتجاهات الآلية التشغيل، التي يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن وسائل الهجوم الجوي المختلفة، بموثوقية عالية.ويمكن الاعتماد على الرادار الروسي في اكتشاف قائمة واسعة من الأهداف الجوية وتحديد بياناتها بدقة عالية تمكن وسائل الدفاع الجوي من التعامل معها وتدميرها.وتم تصميم رادار "بودليت - إي" للعمل على أنظمة مختلفة في رصد الأهداف الجوية بتنقية الرادارات الثلاثية الأبعاد.ولفت الموقع إلى أن هذا الرادار يمكن تثبيته في أنظمة التحكم الآلي أو اليدوي الخاصة بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، التي تشمل الأهداف الشبحية.ويمكن للرادار الروسي "بودليت - إي" أن يكشف الأهداف التي تسلك مسارات عبر تضاريس وعرة لا تصل إليها الرادارات الأخرى، كما أنه مصمم لمقاومة وسائل التشويش الإلكتروني المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/آيستيونوك-رادار-روسي-خارق-يشكل-كابوسا-لمدفعية-العدو-ودباباته-1081029805.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/كريدو--إم-1-رادار-روسي-يكشف-الأهداف-البرية-والبحرية-في-أسوأ-الظروف-الجوية-1077869148.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد لرصد الأهداف على ارتفاعات منخفضة

15:41 GMT 23.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik
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تلجأ بعض الطائرات العسكرية للتحليق على ارتفاعات منخفضة حتى لا ترصدها محطات الرادار التقليدية، وهو تكتيك عسكري يمثل تحديا كبيرا في الحروب الحديثة.
ولهذا السبب تم تطوير أنواع خاصة من الرادارات، التي يمكنها كشف الأهداف الجوية في الارتفاعات المنخفضة ومنها رادار "بودليت - إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
محطة رادار روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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14 سبتمبر, 11:59 GMT
ويصنف "بودليت - إي" ضمن أنظمة الرادار الروسية المتعددة الاتجاهات الآلية التشغيل، التي يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن وسائل الهجوم الجوي المختلفة، بموثوقية عالية.
المدى: من 2 إلى 300 كيلومتر.
زاوية الكشف: 360 درجة.
ويمكن الاعتماد على الرادار الروسي في اكتشاف قائمة واسعة من الأهداف الجوية وتحديد بياناتها بدقة عالية تمكن وسائل الدفاع الجوي من التعامل معها وتدميرها.
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وتم تصميم رادار "بودليت - إي" للعمل على أنظمة مختلفة في رصد الأهداف الجوية بتنقية الرادارات الثلاثية الأبعاد.
ولفت الموقع إلى أن هذا الرادار يمكن تثبيته في أنظمة التحكم الآلي أو اليدوي الخاصة بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، التي تشمل الأهداف الشبحية.
ويمكن للرادار الروسي "بودليت - إي" أن يكشف الأهداف التي تسلك مسارات عبر تضاريس وعرة لا تصل إليها الرادارات الأخرى، كما أنه مصمم لمقاومة وسائل التشويش الإلكتروني المختلفة.
© Sputnikكريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
كريدو - إم 1... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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