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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/خبير-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يكشف-سبب-فشل-زيارة-زيلينسكي-إلى-الأمم-المتحدة-1081312758.html
خبير لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب فشل زيارة زيلينسكي إلى الأمم المتحدة
خبير لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب فشل زيارة زيلينسكي إلى الأمم المتحدة
قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، في مقابلة إعلامية، إن زيارة فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة كانت فاشلة بسبب فقدان أوكرانيا للمناطق... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T10:07+0000
2023-09-23T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف جونسون أن الولايات المتحدة أرادت الوصول إلى مناطق أوكرانيا الغنية بالموارد الطبيعية قبل تحريرها من قبل روسيا. وعلّق المحلل، في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" في "يوتيوب"، على زيلينسكي ساخرا: "قد لا يحصل على أفضل الأخبار".وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن زيلينسكي فجّر نوبة غضب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويقام أسبوع المستوى الأعلى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأكدت صحيفة "بلومبرغ"، في تقرير جديد نشرته حول تصريحات زيلينسكي في الأمم المتحدة، أن غضب الرئيس الأوكراني هو "علامة على تصاعد التوترات الخطيرة خلف الكواليس".واعتبر التقرير أن الضغط الذي يطبقه الغرب على نظام كييف "بدأ يؤثر سلبًا على فلاديمير زيلينسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230923/ضابط-أوكراني-يسلم-الجيش-الروسي-معلومات-عسكرية-خطيرة--1081312064.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

خبير لدى الاستخبارات الأمريكية يكشف سبب فشل زيارة زيلينسكي إلى الأمم المتحدة

10:07 GMT 23.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، في مقابلة إعلامية، إن زيارة فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة كانت فاشلة بسبب فقدان أوكرانيا للمناطق التي تحتاجها واشنطن للوصول إلى الموارد الطبيعية.
وأضاف جونسون أن الولايات المتحدة أرادت الوصول إلى مناطق أوكرانيا الغنية بالموارد الطبيعية قبل تحريرها من قبل روسيا.
واعتقد المحلل السابق أن تحرير هذه المناطق أدى في حقيقة الأمر إلى فقدان الولايات المتحدة الاهتمام بكييف، ولهذا السبب كان زيلينسكي غير راض عن الاجتماعات في الأمم المتحدة، لأنه لم يتم وعده بمزيد من الأسلحة.
وعلّق المحلل، في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" في "يوتيوب"، على زيلينسكي ساخرا: "قد لا يحصل على أفضل الأخبار".
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أن زيلينسكي فجّر نوبة غضب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة
09:36 GMT
ويقام أسبوع المستوى الأعلى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأكدت صحيفة "بلومبرغ"، في تقرير جديد نشرته حول تصريحات زيلينسكي في الأمم المتحدة، أن غضب الرئيس الأوكراني هو "علامة على تصاعد التوترات الخطيرة خلف الكواليس".
واعتبر التقرير أن الضغط الذي يطبقه الغرب على نظام كييف "بدأ يؤثر سلبًا على فلاديمير زيلينسكي".
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