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https://sputnikarabic.ae/20230923/رئيس-هيئة-أركان-الجيش-الإيراني-يجب-طرد-الانفصاليين-المناوئين-لطهران-من-العراق-1081327166.html
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق
قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T19:09+0000
2023-09-23T19:12+0000
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ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وتابع: "كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم عن الحدود الإيرانية بصورة ما"، مضيفا: "يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة".ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع.وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، إنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين.ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، بينما تنفي بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230914/وكالة-العراق-يبدأ-تنفيذ-أولى-خطوات-اتفاقه-مع-إيران-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-إقليم-كردستان-1081027479.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق

19:09 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 19:12 GMT 23.09.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق.
ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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وتابع: "كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم عن الحدود الإيرانية بصورة ما"، مضيفا: "يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة".
ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع.
وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، إنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العراق يجدد التزامه بالاتفاق الأمني مع إيران
15 سبتمبر, 06:55 GMT
ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، بينما تنفي بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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