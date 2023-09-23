https://sputnikarabic.ae/20230923/رئيس-هيئة-أركان-الجيش-الإيراني-يجب-طرد-الانفصاليين-المناوئين-لطهران-من-العراق-1081327166.html
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق
قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T19:09+0000
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ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وتابع: "كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم عن الحدود الإيرانية بصورة ما"، مضيفا: "يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة".ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع.وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، إنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين.ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، بينما تنفي بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230914/وكالة-العراق-يبدأ-تنفيذ-أولى-خطوات-اتفاقه-مع-إيران-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-إقليم-كردستان-1081027479.html
https://sputnikarabic.ae/20230915/العراق-يجدد-التزامه-بالاتفاق-الأمني-مع-إيران-1081057110.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
رئيس الأركان الإيراني: يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق
19:09 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 19:12 GMT 23.09.2023) تابعنا عبر
قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق.
ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتابع: "كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم عن الحدود الإيرانية
بصورة ما"، مضيفا: "يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة".
ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع.
وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، إنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة
في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين.
ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني
بين البلدين وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران انطلاقا من الأراضي العراقية.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، بينما تنفي بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.