https://sputnikarabic.ae/20230923/رئيس-هيئة-الأركان-الإيراني-العراق-لم-ينفذ-الاتفاق-الأمني-حتى-اللحظة-1081307753.html

رئيس هيئة الأركان الإيراني: العراق لم ينفذ الاتفاق الأمني حتى اللحظة

رئيس هيئة الأركان الإيراني: العراق لم ينفذ الاتفاق الأمني حتى اللحظة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني، اللواء محمد باقري، أن العراق اكتفى بإبعاد التنظيمات الانفصالية عن الحدود الإيرانية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T06:35+0000

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2023-09-23T06:35+0000

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وقال باقري، إن "العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض وبحسب الاتفاق مع الجانب العراقي أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول الـ 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وثمّن في الوقت ذاته "ما تقوم به الحكومة العراقية من جهود"، لافتا إلى أن "نص الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة أرجاء العراق".وتابع: "أوعز الرئيس إبراهيم رئيسي، إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل، وحينها سنتخذ القرار اللازم".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، "نقل الجماعات المسلحة في إقليم كردستان شمال العراق، من الحدود الإيرانية"، مؤكدا أنه "عقد اجتماعًا مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك"، مضيفا أنه "تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".بدوره، أكد الحرس الثوري الإيراني أن "المنطقة بأكملها توصلت اليوم إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية في شمال العراق"، حيث أعرب المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في تصريح صحفي، عن أمله في أن "تختفي جماعة "كومله" الإجرامية، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية".وأضاف شريف أنه "سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفِ العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل".يذكر أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20230920/الحرس-الثوري-الإيراني-شمال-العراق-سيظل-تحت-ضرباتنا-في-حال-عدم-الالتزام-بالاتفاق-الأمني-1081217326.html

https://sputnikarabic.ae/20230819/رئاسة-الأركان-الإيرانية-هجوم-الحرس-الثوري-على-إقليم-شمال-العراق-يمهد-لنزع-سلاح-الإرهابيين-1080223727.html

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