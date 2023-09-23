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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/راجمات-تورنادو-غي-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-ماريينكا-بوابل-من-الصواريخ-فيديو-1081320682.html
راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو
راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو
ضربت راجمات "تورنادو-غي" القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T14:10+0000
2023-09-23T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه ماريينكا في دونيتسك.وأكد ضباط الاستطلاع وطواقم الطائرات المسيرة، تدمير العدو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو

14:10 GMT 23.09.2023
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Константин Морозов
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ضربت راجمات "تورنادو-غي" القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه ماريينكا في دونيتسك.
وأكد ضباط الاستطلاع وطواقم الطائرات المسيرة، تدمير العدو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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