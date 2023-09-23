https://sputnikarabic.ae/20230923/راجمات-تورنادو-غي-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-ماريينكا-بوابل-من-الصواريخ-فيديو-1081320682.html
راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو
راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو
ضربت راجمات "تورنادو-غي" القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T14:10+0000
2023-09-23T14:10+0000
2023-09-23T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه ماريينكا في دونيتسك.وأكد ضباط الاستطلاع وطواقم الطائرات المسيرة، تدمير العدو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "تورنادو-غي" تستهدف القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ... فيديو
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ضربت راجمات "تورنادو-غي" القوات الأوكرانية في ماريينكا بوابل من الصواريخ.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم راجمات الصواريخ "تورنادو-غي" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه ماريينكا في دونيتسك.
وأكد ضباط الاستطلاع وطواقم الطائرات المسيرة، تدمير العدو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.