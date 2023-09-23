https://sputnikarabic.ae/20230923/صواريخ-غراد-تمطر-القوات-الأوكرانية-في-سهول-جنوبي-دونيتسك-فيديو---1081321267.html
صواريخ "غراد" تمطر القوات الأوكرانية في سهول جنوبي دونيتسك... فيديو
صواريخ "غراد" تمطر القوات الأوكرانية في سهول جنوبي دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم أنظمة صواريخ من طراز "غراد" أثناء استهدافها القوات الأوكرانية على محور جنوبي جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T14:39+0000
2023-09-23T14:39+0000
2023-09-23T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد تقدم الراجمات الروسية في السهول الواسعة على محور جنوبي دونيتسك وتمركزها في مواقع الإطلاق.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، أنه تم القضاء على نحو 445 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 515 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 435 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان ما بين قتيل وجريح، ونحو 215 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 1455 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 950 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.وكشفت الدفاع الروسية النقاب عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على النحو الآتي: تم تدمير 477 طائرة و 249 طائرة هليكوبتر و7067 طائرة دون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و1071 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1154 قاذفة صواريخ متعددة و6502 مدفعية ميدانية ومدافع هاون ، بالإضافة إلى 13351 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/راجمات-تورنادو-غي-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-ماريينكا-بوابل-من-الصواريخ-فيديو-1081320682.html
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رصد عسكري
صواريخ "غراد" تمطر القوات الأوكرانية في سهول جنوبي دونيتسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم أنظمة صواريخ من طراز "غراد" أثناء استهدافها القوات الأوكرانية على محور جنوبي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتظهر المشاهد تقدم الراجمات الروسية في السهول الواسعة على محور جنوبي دونيتسك وتمركزها في مواقع الإطلاق.
وقامت الراجمات بتوجيه وابل من صواريخ "غراد" التي استهدفت القوات الأوكرانية المنتشرة في المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، أنه تم القضاء على نحو 445 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 515 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 435 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان ما بين قتيل وجريح، ونحو 215 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 1455 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 950 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.
وكشفت الدفاع الروسية النقاب عن مجموع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، على النحو الآتي: تم تدمير 477 طائرة و 249 طائرة هليكوبتر و7067 طائرة دون طيار و438 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و1071 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1154 قاذفة صواريخ متعددة و6502 مدفعية ميدانية ومدافع هاون ، بالإضافة إلى 13351 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.