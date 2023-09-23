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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/ضابط-أوكراني-يسلم-الجيش-الروسي-معلومات-عسكرية-خطيرة--1081312064.html
ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة
ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة
قام ضابط أوكراني، استسلم للقوات الروسية سابقا بشكل طوعي، بتزويد الجيش الروسي بمعلومات عسكرية مهمة مرتبطة بالاعتداءات المدفعية التي ينفذها الجيش الأوكراني. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T09:36+0000
2023-09-23T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الضابط الأوكراني سلّم الجيش الروسي معلومات مفصلة عن عناصر الرصد الذين يوجهون سرا الهجمات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وزعم الضابط الأوكراني أن عناصر الرصد التابعين للجيش الأوكراني يوجهون الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية، مثل الأرتال ومراكز القيادة ونقاط تمركز القوات.وتتضمن البيانات أيضا قوائم الأسماء والمناصب والرتب وأرقام هواتف قيادة الفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة

09:36 GMT 23.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قام ضابط أوكراني، استسلم للقوات الروسية سابقا بشكل طوعي، بتزويد الجيش الروسي بمعلومات عسكرية مهمة مرتبطة بالاعتداءات المدفعية التي ينفذها الجيش الأوكراني.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الضابط الأوكراني سلّم الجيش الروسي معلومات مفصلة عن عناصر الرصد الذين يوجهون سرا الهجمات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال الضابط الأوكراني: "إنهم (عناصر الرصد) يصححون الضربات... في مناطق ماريوبول وفولنوفاخا وستاريموسكي وكراسنايا بوليانا. إنهم ينفذون التوجيهات من هناك".

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وزعم الضابط الأوكراني أن عناصر الرصد التابعين للجيش الأوكراني يوجهون الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية، مثل الأرتال ومراكز القيادة ونقاط تمركز القوات.

ويظهر الضابط الأوكراني في مقطع الفيديو (حصلت عليه وكالة "سبوتنيك") الذي صوّر بعد استسلامه، وهو يسلم المجلدات الموجودة على هاتفه الذكي والتي تحتوي على ملفات إلكترونية تتضمن بيانات عن أفراد عسكريين محترفين وعناصر المدفعية.

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وقدم الضابط الأوكراني معلومات عن هويات وأرقام هواتف قيادة الفيلق العاشر التابع للجيش الأوكراني في المحور الجنوبي.

وتتضمن البيانات أيضا قوائم الأسماء والمناصب والرتب وأرقام هواتف قيادة الفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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