https://sputnikarabic.ae/20230923/ضابط-أوكراني-يسلم-الجيش-الروسي-معلومات-عسكرية-خطيرة--1081312064.html

ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة

ضابط أوكراني يسلم الجيش الروسي معلومات عسكرية خطيرة

قام ضابط أوكراني، استسلم للقوات الروسية سابقا بشكل طوعي، بتزويد الجيش الروسي بمعلومات عسكرية مهمة مرتبطة بالاعتداءات المدفعية التي ينفذها الجيش الأوكراني. 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T09:36+0000

2023-09-23T09:36+0000

2023-09-23T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الضابط الأوكراني سلّم الجيش الروسي معلومات مفصلة عن عناصر الرصد الذين يوجهون سرا الهجمات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وزعم الضابط الأوكراني أن عناصر الرصد التابعين للجيش الأوكراني يوجهون الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية، مثل الأرتال ومراكز القيادة ونقاط تمركز القوات.وتتضمن البيانات أيضا قوائم الأسماء والمناصب والرتب وأرقام هواتف قيادة الفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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