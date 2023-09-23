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https://sputnikarabic.ae/20230923/عالم-سياسي-ألماني-وقت-دعم-زيلينسكي-محدود-1081316074.html
عالم سياسي ألماني: وقت دعم زيلينسكي محدود
عالم سياسي ألماني: وقت دعم زيلينسكي محدود
قال العالم السياسي الألماني والأستاذ في جامعة بون أندرياس هاينمان جرودر، إن أوكرانيا لن تتمكن قريبًا من تلقي المساعدة المالية والعسكرية نفسها من الولايات... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
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وأشار إلى أن "الوقت الذي يمكن لزيلينسكي الاعتماد خلاله على الدعم السابق للولايات المتحدة محدود. ومن المرجح أن تستمر شحنات الأسلحة بنفس الوتيرة لمدة ستة أشهر أخرى".وشددت هاينمان جرودر لقناة "فينيكس" على أن الدعم النشط لكييف قد يتوقف عشية الانتخابات الأمريكية. ويرى أنه إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات، فإن الدول الغربية الأخرى ستحذو حذوها. وأضاف الأستاذ أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم سماع الدعوات للمفاوضات السلمية أكثر فأكثر.أفادت التقارير سابقًا أن فلاديمير زيلينسكي، الذي توقع الحصول على مساعدة بقيمة 24 مليار دولار التي وعد بها، خلال زيارته للولايات المتحدة، تلقى مساعدة أقل بـ 70 مرة: حزم مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها 325 مليون دولار. كما تقلص أيضًا الجمهور المستعد للاستماع إلى المطالبات بشأن إمدادات الأسلحة والاتهامات بعدم كفاية المساعدة.
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عالم سياسي ألماني: وقت دعم زيلينسكي محدود

12:00 GMT 23.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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قال العالم السياسي الألماني والأستاذ في جامعة بون أندرياس هاينمان جرودر، إن أوكرانيا لن تتمكن قريبًا من تلقي المساعدة المالية والعسكرية نفسها من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن "الوقت الذي يمكن لزيلينسكي الاعتماد خلاله على الدعم السابق للولايات المتحدة محدود. ومن المرجح أن تستمر شحنات الأسلحة بنفس الوتيرة لمدة ستة أشهر أخرى".
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وشددت هاينمان جرودر لقناة "فينيكس" على أن الدعم النشط لكييف قد يتوقف عشية الانتخابات الأمريكية. ويرى أنه إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات، فإن الدول الغربية الأخرى ستحذو حذوها. وأضاف الأستاذ أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم سماع الدعوات للمفاوضات السلمية أكثر فأكثر.
أفادت التقارير سابقًا أن فلاديمير زيلينسكي، الذي توقع الحصول على مساعدة بقيمة 24 مليار دولار التي وعد بها، خلال زيارته للولايات المتحدة، تلقى مساعدة أقل بـ 70 مرة: حزم مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها 325 مليون دولار. كما تقلص أيضًا الجمهور المستعد للاستماع إلى المطالبات بشأن إمدادات الأسلحة والاتهامات بعدم كفاية المساعدة.
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