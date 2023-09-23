https://sputnikarabic.ae/20230923/غواصة-أرغوس-الروسية-المصنوعة-من-التيتانيوم-تختبئ-أسفل-المياه-لمدة-عام-بانتظار-أمر-التفعيل-1081322900.html
غواصة "أرغوس" الروسية المصنوعة من التيتانيوم تختبئ أسفل المياه لمدة عام بانتظار أمر التفعيل
غواصة "أرغوس" الروسية المصنوعة من التيتانيوم تختبئ أسفل المياه لمدة عام بانتظار أمر التفعيل
أعلن أندريه بارانوف، نائب المدير العام لمكتب التصميم المركزي في شركة "روبين"، أن أحدث غواصة مسيّرة مصنوعة من التيتانيوم "أرغوس" يمكنها الاستلقاء في القاع لمدة... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T15:36+0000
2023-09-23T15:36+0000
2023-09-23T15:36+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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تم عرض غواصة "أرغوس" المسيرة في منتدى "آرميا-2023".وقال بارانوف لوكالة "سبوتنيك" إن "أرغوس" ستكون قادرة على العمل كمركبة "مقيمة" تحت الماء، قادرة على البقاء تحت الماء لمدة ستة أشهر، وفي المستقبل - أكثر من ذلك.ووفقا له، من أجل التعرف على حالة خطوط الأنابيب التي تشغل مساحة كبيرة من قاع البحر، من الضروري أن يكون هناك بنية تحتية فعالة تحت الماء. وسيعمل أيضا جهاز إرساء تحت الماء والذي يوسع قدرات الغواصة عن طريق شحن البطاريات، فضلاً عن توفير تبادل المعلومات مع مركز تحكم يقع على الشاطئ أو على منصة بحرية.مع أجهزة الإرساء تحت الماء، لن تحتاج الغواصات إلى سفن دعم على السطح، مما سيقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل.وأشار إلى أن تعديلات أرغوس ستمكنها من الغوص إلى أعماق تصل إلى 6000 متر، ولها هيكل من التيتانيوم، والبدن مصنوع من مواد مركبة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
غواصة "أرغوس" الروسية المصنوعة من التيتانيوم تختبئ أسفل المياه لمدة عام بانتظار أمر التفعيل
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أعلن أندريه بارانوف، نائب المدير العام لمكتب التصميم المركزي في شركة "روبين"، أن أحدث غواصة مسيّرة مصنوعة من التيتانيوم "أرغوس" يمكنها الاستلقاء في القاع لمدة ستة أشهر على عمق يصل إلى ستة كيلومترات وانتظار "أمر" لبدء العمل.
تم عرض غواصة "أرغوس" المسيرة في منتدى "آرميا-2023".
وقال بارانوف لوكالة "سبوتنيك" إن "أرغوس" ستكون قادرة على العمل كمركبة "مقيمة" تحت الماء، قادرة على البقاء تحت الماء لمدة ستة أشهر، وفي المستقبل - أكثر من ذلك.
ووفقا له، من أجل التعرف على حالة خطوط الأنابيب التي تشغل مساحة كبيرة من قاع البحر، من الضروري أن يكون هناك بنية تحتية فعالة تحت الماء. وسيعمل أيضا جهاز إرساء تحت الماء والذي يوسع قدرات الغواصة عن طريق شحن البطاريات، فضلاً عن توفير تبادل المعلومات مع مركز تحكم يقع على الشاطئ أو على منصة بحرية.
مع أجهزة الإرساء تحت الماء، لن تحتاج الغواصات إلى سفن دعم على السطح، مما سيقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن تعديلات أرغوس ستمكنها من الغوص إلى أعماق تصل إلى 6000 متر، ولها هيكل من التيتانيوم، والبدن مصنوع من مواد مركبة.