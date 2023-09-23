https://sputnikarabic.ae/20230923/قاذفات-لهب-روسية-ثقيلة-توجه-ضربات-مدمرة-لـ3-تجمعات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1081307211.html
قاذفات لهب روسية ثقيلة توجه ضربات مدمرة لـ3 تجمعات أوكرانية على محور دونيتسك
قاذفات لهب روسية ثقيلة توجه ضربات مدمرة لـ3 تجمعات أوكرانية على محور دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، غورغي مينساشفيلي، بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T06:26+0000
2023-09-23T06:26+0000
2023-09-23T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال رئيس المركز الصحفي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) أطلقت النيران على تجمعات قوات العدو في كراسنغوروفكا وكليشيفكا ومالو- إلينوفكا".وأضاف مينيساشفيلي: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة الجنوبية من القوات أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي ومارينكا وكليشيفكا السكنية".وذكرت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية في اتجاه كوبيانسك، حيدت 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز ليوبارد وثلاث عربات للقوات الأوكرانية في أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 113 في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، صدت أربع هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث حيدت 200 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة وثلاث مركبات، ومدفعية "إم 777" الأمريكية، ومدفع "غباتسينت - ب"، وكذلك محطة الرادار "إن/تي بي كيو-36" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230923/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081306133.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, رصد عسكري
قاذفات لهب روسية ثقيلة توجه ضربات مدمرة لـ3 تجمعات أوكرانية على محور دونيتسك
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أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، غورغي مينساشفيلي، بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك"
(الشمس الحارقة) أطلقت النيران على تجمعات قوات العدو في كراسنغوروفكا وكليشيفكا ومالو- إلينوفكا".
وبيّن المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات من دون طيار أوكرانية في منطقتي بيريستوفوي وأوترادوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك العشبية.
وأضاف مينيساشفيلي: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة الجنوبية من القوات أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي ومارينكا وكليشيفكا السكنية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، أمس الجمعة، في بيان، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي، بلغت ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز "ليوبارد" ومستودع ذخيرة.
وذكرت الدفاع الروسية
: "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية في اتجاه كوبيانسك، حيدت 20 جنديا أوكرانيا ودبابتين من طراز ليوبارد وثلاث عربات للقوات الأوكرانية في أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 113 في مقاطعة خاركوف".
كما تم تدمير مدفعية "كراب"، ومدافع هاوتزر من طراز "بانزيرهاوبيتزي 2000" الألمانية الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "دي-30"، ومدفع مضاد للمدرعات.
وأضافت الدفاع أن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، صدت أربع هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث حيدت 200 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة وثلاث مركبات، ومدفعية "إم 777" الأمريكية، ومدفع "غباتسينت - ب"، وكذلك محطة الرادار "إن/تي بي كيو-36" الأمريكية.