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كردستان العراق تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في الاقتصاد والطاقة

كردستان العراق تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في الاقتصاد والطاقة

أكد مدير دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سافين ديزاي، اليوم الجمعة، أن كردستان العراق راضية عن المستوى الحالي للعلاقات مع روسيا، لكنها... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T00:35+0000

2023-09-23T00:35+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ديزاي لوكالة "سبوتنيك"، خلال مشاركته في جلسات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "العلاقات بين كردستان وروسيا لها طابع تاريخي يعود إلى قرون. في المناخ السياسي الحالي، نتمتع بعلاقات جيدة ومستقرة. لدينا قنصل عام يعمل بجد في روسيا. في الماضي، زارنا وزراء خارجية ومسؤولون كبار آخرون من روسيا. لذلك نحن راضون عن مستوى التعاون، ومع ذلك، هناك دائما فرصة لتوسيعه".وأضاف "في الماضي، شهدنا استثمارات كبيرة من الشركات الروسية، لذلك آمل أن يكون من الممكن في المستقبل استعادة ذلك، وحسم الصراع الحالي بطريقة سلمية بحيث تتمكن جميع الدول أن تعيش في استقرار وازدهار."هذا وأفاد ممثل السلطات الكردية أيضا، أن عددا من القضايا العالقة المتعلقة بالتمويل لا تزال قائمة في العلاقات بين بغداد وأربيل، موضحا أنه بعد القضاء على جميع تلك العقبات، يمكن للشركات الأجنبية، بما فيها الشركات الروسية، الاعتماد على مناخ استثماري أكثر ملاءمة.

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