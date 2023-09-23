https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-ونظيره-العراقي-يبحثان-استقرار-الوضع-السياسي-بالعراق-والمشاكل-الأمنية-1081305676.html
لافروف ونظيره العراقي يبحثان استقرار الوضع السياسي بالعراق والمشاكل الأمنية
لافروف ونظيره العراقي يبحثان استقرار الوضع السياسي بالعراق والمشاكل الأمنية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، التقى مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T02:15+0000
2023-09-23T02:15+0000
2023-09-23T02:15+0000
منظمة الأمم المتحدة
العراق
روسيا
أخبار العراق اليوم
سيرغي لافروف
وزير الخارجية العراقي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، "في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول، وعلى هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عُقد اجتماع بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للخارجية، ناقش الطرفان القضايا العملية المتعلقة بتطوير العلاقات الودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.يعتبر هذا الحدث من أهم التجمعات الدبلوماسية العالمية، حيث يجتمع فيه رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم.يهدف هذا اللقاء السنوي إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الهامة وبحث وسائل تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن العالمي، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. ويمثل هذا الحدث مناسبة للدول والمنظمات الدولية لتقديم رؤاها واقتراحاتها حيال التحديات الكبرى التي تواجه العالم وتحديد الخطوات اللازمة للتصدي لها.
https://sputnikarabic.ae/20230923/كردستان-العراق-تتطلع-لتطوير-العلاقات-مع-روسيا-في-الاقتصاد-والطاقة-1081305386.html
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منظمة الأمم المتحدة, العراق, روسيا, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, وزير الخارجية العراقي
منظمة الأمم المتحدة, العراق, روسيا, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, وزير الخارجية العراقي
لافروف ونظيره العراقي يبحثان استقرار الوضع السياسي بالعراق والمشاكل الأمنية
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، التقى مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن لافروف أعرب خلال اللقاء عن دعمه للجهود الأمنية في العراق.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، "في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول، وعلى هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عُقد اجتماع بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف
ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين".
وأضاف البيان، "أعرب الجانب الروسي خلال اللقاء عن دعمه لجهود السلطات العراقية لتحقيق استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وحل المشاكل المتراكمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وفي مجال ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للخارجية، ناقش الطرفان القضايا العملية المتعلقة بتطوير العلاقات الودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
يعتبر هذا الحدث من أهم التجمعات الدبلوماسية العالمية، حيث يجتمع فيه رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم.
يهدف هذا اللقاء السنوي إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الهامة وبحث وسائل تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن العالمي، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. ويمثل هذا الحدث مناسبة للدول والمنظمات الدولية لتقديم رؤاها واقتراحاتها حيال التحديات الكبرى التي تواجه العالم وتحديد الخطوات اللازمة للتصدي لها.